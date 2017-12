Egy amerikai gamerek között népszerű szívatás miatt lőttek agyon a rendőrök egy ártatlan embert

Úgy tűnik, hogy egy nagyon durva, de alapesetben nem halálos szívatás ártaltan áldozata volt az a 28 éves amerikai férfi, akit a saját háza ajtajában lőttek agyon a rendőrök csütörtökön Kansasben.



Eddig annyit lehetett tudni, hogy Andrew Finchet a wichitai otthona ajtajában azután lőtték agyon a rendőrök, hogy egy hamisnak bizonyult telefonos bejelentés szerint agyonlőtte az apját és túszul ejtette az anyját és a testvéreit. Miután a rendőrök kiérkeztek a címére, majd fegyvereiket a bejáratra irányozták, a férfi odament az ajtóhoz, kinyitotta, majd eddig tisztázatlan körülmények között agyonlőtték.

Egy helyi újság most screensohotokkal igyekezett bizonytani, hogy Finch a swatting nevű, igen durva “ugratás” áldozata lett. A swatting internetes - azon belül főleg az amerikai gamerek körében elterjedt - szívatás, ami annyit jelent, hogy a haverjaid/ellenségeid azzal hívják fel a rendőrséget, hogy valami durva bűncselekmény - jellemzően túszejtés vagy gyilkosság - folyik a lakásodban, majd jót nevetnek azon, hogy a házadat kommandósok ostromolják. A dolog súlyosságához képest a swatting nem is ritka, az FBI becslése szerint évi 400 körüli eset történik Amerikában.

Mivel a rendőrség félrevezetése Amerikában is komoly bűncselekmény, a swattolók vagy valamilyen eszközzel próbálják megakadályozni, hogy kiderüljön, honnan telefonáltak, vagy - mint a mostani esetben is - nem az ismert segélyhívó számokat tácsázzák, hanem valami kevésbé figyelet rendőrségi melléket.

Ebben az esetben különösen durva, hogy az áldozat maga mégcsak nem is volt gamer. A Wichita Eagle szerint két számítógépes játékos Call of Duty-játék közben konfliktusba került, az egyik swattolással fenyegette meg a másikat, mire az, látszólag tökösen megadta neki a címét. Csakhogy kamu címet mondott be, egész pontosan egy létező lakcímet a közelből, mit tesz isten, Finchét.

(via kansas.com)