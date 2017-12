A fene se gondolta volna, hogy így néz ki egy, a vagyonától elzárt nigériai herceg!

Ha nem ez az első napja az interneten, akkor már biztosan hallott a nigériai levelekről, tán már kapott is párat. Ezek azok a levelek, amelyekben egy bizonyos nigériai herceg arra panaszkodik, hogy elzárták mesés vagyonától, de ha a levél címzettje átutal egy kisebb, vagy ha lehet, nagyobb összeget, akkor a herceg busásan megjutalmazza majd, amint hozzáfér végre a vagyonához.

Bár nyilvánvaló átverésről van szó, az emberben mégiscsak él egy kép az állítólagos hercegről. Nem tudom, hogy önökben milyen kép élt, az enyémben biztosan nem ilyen:

Ő itt a 67 éves, louisianai Michael Neu, akit másfél évig tartó nyomozás után tartóztattak le slidelli otthonában a rendőrök, hogy egyből meg is gyanúsítsák 269 rendbeli csalással és pénzmosással. A nyomozás adatai szerint Neu közvetítőként több száz csalásban vett részt.

A slidelli rendőrök a Neu elfogása után tartott sajtótájékoztatójukon hasznos tanácsokat is adtak a leendő áldozatoknak. "Ha egy történet túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, általában nem is igaz. Sose adják ki személyes adataikat telefonon vagy emailben, és ne állítsanak ki csekket vagy utaljanak pénzt vadidegeneknek. Az esetek 99,9 százalékában átverésről van szó" - mondta a rendőrfőnök, Randy Fandal. (Via Quartz)