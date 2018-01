Akkora siker a Trumpról szóló botránykönyv, hogy még egy azonos című történelmi munkából is bestseller lett

Michael Wolff a Fehér Ház belső életéről írt könyvet, amelynek legfőbb állítása talán az, hogy Trumpot még a saját stábja is alkalmatlannak tartja a kormányzásra, és több minisztere is idiótának nevezi a háta mögött.

Miután az elnök megpróbálta betiltani, a Fire and Fury című könyv még a vártnál is nagyobb siker lett, kígyózó sorok álltak a könyvesboltok előtt. A felhajtás egyik váratlan nyertese lett Randall Hansen történész, aki tíz évvel ezelőtt jelentetett meg könyvet Németország bombázásáról a második világháborúban - és aminek történetesen szintén Fire and Fury a címe.

A két borító

A könyv megjelenésének napján Hansen arra lett figyelmes, hogy rég elfeledett könyve egyszer csak az Amazon toplistáin bukkant fel. „Nem tapasztaltam ekkora érdeklődést, mióta a könyv megjelent” - mondta a Guardiannek a University of Toronto oktatója. Azt mondja, lenyűgözte a jelenség, de azért feltette magának a kérdést:



„Tényleg ennyire hülyék az emberek, hogy összekeverik a két könyvet?”

A jelek szerint igen, többen panaszkodtak is a történésznek, hogy tévedésből megvették a könyvet, amit egész biztosan nem fognak elolvasni. Amire Hansen csak azt tudja reagálni: „Hát, ez nem az én hibám, haver.”

De a véletlen címegyezésen túl a történész azért lát kapcsolatot a két könyv között. Wolff könyvének címe ugyanis Trump azon nyilatkozatára utal, amelyben tűzviharral fenyegette meg Észak-Koreát. Hansen könyve pedig a valódi, megvalósult tűzviharról, a szövetségesek bombázásáról szól.

„Egy olyan pillanatban került elő ez a téma, amikor a Fehér Házban egy háborúra uszító, labilis, zavart demagóg ül. Úgyhogy ez az egybeesés még boldogabbá tesz, mint az eladások.”