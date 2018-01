Messi fizetése több mint 100 millió euró évente

A német Der Spiegel és a francia Mediapart a Football Leaks szivárogtató platformon keresztül megszerezte Lionel Messi két szerződését, amiket tavaly június 30-án írt alá az FC Barcelonával.

A dokumentumokból kiderült, hogy az argentin focista a 2020-2021-es szezonig naptári évenként 71 053 846 eurót kap a Barcelonától, aminek a 85 százaléka a fizetése, a maradék pénz pedig a fotókért jár.

A szerződés értelmében az őszi-tavaszi szezonban Messi 104 441 346 eurót keresett.

És ehhez még hozzájön az aláírási díj, ami 63,5 millió euró, illetve ha a csapat megnyeri a Bajnokok Ligáját, Messi újabb 12 057 513 euróhoz jut. Sőt, ha egy évben a Barcelona megnyeri a spanyol bajnokságot, a kupát és a BL-t is, illetve Messi megkapná az Aranylabdát, akkor 122 515 205 euróval gazdagodna.

Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

Van hűségbónusz is, amivel 70 millió eurót kaphat, ha 2021-ig marad a Barcelonánál. Azért fizetnek ilyen sokat, mert a Real Madrid mindig el akarja vinni Messit (2013-ban 250 millió eurót fizetett volna), de a szerződés lehetővé teszi azt is, hogy, ha akar, elmenjen a csapattól: abban az esetben, ha Katalónia függetlenné válna, ugyanis akkor a Barcelona nem indulhatna a Bajnokok Ligájában. Ha ez megtörténne, Lionel Messi ingyen is elhagyhatná a klubot.

Egyébként az is kiderült, hogy Messi adócsalási ügyét is a Barcelona rendezte (ami az érintettségük miatt érthető). Miután a spanyol adóhivatal több millió eurós adócsalást bizonyított rá, Messi felfüggesztett börtönbüntetést kapott. (Spiegel, hvg.hu)