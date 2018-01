Megrohamozták a H&M boltjait Johannesburgban egy rasszizmussal vádolt reklám miatt

A johannesburgi rendőrség lépett fel azok ellen a tüntetők ellen, akik megrohamozták a H&M boltjait a dél-afrikai városban. A cég egyik hirdetéséből hétfőn lett botrány, amikor a ruhagyártó az egyik új felsőjéhez olyan reklámot jelentett meg, amelyen egy fekete kisfiú volt látható, a rajta lévő ruhán pedig az a felirat volt, “a legmenőbb majom a dzsungelben”.

A cég a kirobbanó tiltakozás miatt azonnal visszavonta a reklámot, és bocsánatot is kértek miatta. A bocsánatkérés a cég dél-afrikai bolthálózatának weboldalán is megtalálható, ez azonban a tüntetőket nem érdekelte. Egy helyi csoport több johannesburgi bolt elé is tüntetést szervezett, videófelvételek szerint a tüntetők a boltokba is behatoltak, próbabákat és ruhaállványokat borogattak. A helyi rendőrség szerint volt, ahol el is loptak ruhadarabokat. Végül a rendőrség oszlatta fel a tiltakozásokat. (The Guardian)