Orbán Viktor Putyint is mentegette a fantasztikus vasárnapi interjújában

Úgy vagyok Orbán Viktor interjúival, mint üveges tót a hanyatt eséssel, de ha már úgy alakult, hogy a miniszterelnöknek épp ma kellett összevissza beszélnie, hát nem kímélném meg önöket se tőle. A Welt am Sonntagnak adott interjú három bődületes állítását már korábban feldolgoztam, de az interjú rejtegetett további kellemetlen részleteket. Mármint azoknak kellemetleneket, akik olvasni kényszerültek:

Orbán például kifejtette, hogy "ostobaság Putyint démonizálni".

Orbán értékelése szerint a szomszédos Ukrajnát lerohanó, Szíriában beavatkozó, az ellenzékét elhallgattató, az amerikai választásba és a brit népszavazásba beavatkozó Putyin "ismét erőssé és világpolitikai szereplővé tette az országát", az EU pedig nem érti, hogy Oroszországgal szemben egyszerre kell erőt és együttműködési készséget mutatni. Mármint azzal az Oroszországgal szemben, amely katonailag fenyegeti az EU- és NATO-tag balti államokat, és amely hadgyakorlatain a Varsó elleni atomcsapást gyakorolja.

A Putyinnal kapcsolatos miniszterelnöki nyilatkozatra reagálva Szigetvári Viktor, az Együtt újdonsült miniszterelnök-jelöltje már közleményben tiltakozott a szerecsenmosdatás miatt. Szerinte ugyanis az, aki nem látja vagy letagadja Oroszország beavatkozását a nyugati országokban, az "nem tud tenni a világ békéjéért és a nemzetközi közösségünk államainak gyarapodásáért".

Orbán beszélt a sajtó magyarországi helyzetéről is. Szegény miniszterelnök még mindig úgy érzi, hogy "legalább annyi média van a kormány ellen, mint mellette". Nézzük: az egyik oldalon van az évi nyolcvan milliárd forintból gazdálkodó közmédia, az állami hitelből felvásárolt TV2, a közbeszerzéseken Mark Zuckerbergnél is tempósabban gazdagodó Mészáros Lőrinc tévéadóból, rádiócsatornákból, megyei lapokból összevásárolt médiabirodalma, és még az ún. baloldali orgánumokat is a kormány tartja fenn állami hirdetésekkel és támogatásokkal. A másik oldalon pedig maradt pár online újság és egy kereskedelmi tévéadó.

Orbán szerint továbbá "semmi sem akadályozza a kormánnyal szemben kritikus újságírók munkáját". Ez annyiban igaz, hogy például most sem áll fölöttem Németh Szilárd, és nem csap a kezemre vonalzóval minden billentyűleütés után, de akkor már bajban lennék, ha bármilyen reakciót kérnék bármilyen kormányzati szervtől ehhez a cikkhez. Arra a kérdésemre például december 31-e óta várok választ, hogy pontosan milyen NATO-előírásra gondolt Dömötör Csaba államtitkár, amikor arról beszélt, hogy a kormány a NATO előírásai miatt készíttet terrorelhárítási tervet az óvodákkal. Illetékes szervtől tényadatot pedig csak peres úton lehet kicsikarni, a kormánypártok prominensei pedig még csak nem is válaszolnak az interjúfelkérésekre.