Ő az a kelet-európai szélhámos, akit mi errefelé elég jól ismerünk

Őrült érdekes sztori a lengyel férfié, aki bevándorlása után rengeteg embert húzott le Amerikában: Jan Lewandowski több mint négymillió dollárral károsította meg főleg nyugdíjas befektetőit. Pénteken került fel Netflixre a polka királyaként elhíresült bűnöző/zenész/vállalkozó életéről készült film, melynek nemcsak főszereplője, egyik producere is Jack Black. Jó lenne akkor is, ha nem igaz történet lenne, de így még jobb.

A hetvenes években érkezett Lengyelországból Amerikába Jan Lewandowski, azzal a határozott tervvel, hogy megvalósítja a nagy amerikai álmot. Pénze nem volt, csak nagyszabású tervei, és ezekért hajlandó volt keményen dolgozni. A legalja munkákat is elvállalta, főleg az első években, amikor még angolul sem beszélt. Aztán lassan verburált magának egy zenekart, és elkezdte polkával fárasztani Pennsylvania állam lakóit - főleg idősebbeket, köztük első- és második generációs lengyel bevándorlókat.



Lewandowski szinte karikatúraszerű figura, strasszos, giccses fellépőruhái, harsány, nagyon extrovertált stílusa, és állandó, letörhetetlen optimizmusa első blikkre mindenképp rokonszenvessé teszi a közönség és a film nézői számára, aztán hogy ebből a szimpátiából a végére mi marad, mindenki maga dönti el. A film alkotói viszont egyértelműen Lewan rajongói lettek, és lehet, hogy ez a film egyetlen hibája.



Ez a történet akkor is nagyon jó lenne, ha nem lenne igaz, de az, és a legtöbb valós eseményen alapuló sztorival ellentétben ebben a legizgalmasabb fordulatok is egytől-egyig megtörténtek, akkor is, ha teljesen abszurdnak tűnnek. Nem Jan Lewan (vezetéknevét rövidítve használta) az első szélhámos, aki a ponzi-séma szerint csalta ki naiv, benne feltétlenül bízó (és sok esetben elég kapzsi) emberek pénzét, de az - gondolom - elég ritka, hogy valaki a saját rajongóit húzza így le.

Lewan azt használta ki, hogy azok az emberek, akik rendszeresen jártak polkazenekara koncertjeire, hitték, hogy ő egy nap nagyon híres és sikeres lesz. Nemcsak koncertezni járt, volt egy kisebb boltja is, ahol lengyel souvenirt árult, és saját magáról elnevezett vodkával is próbált üzletelni. Rajongói egy ambiciózus, dolgos, mindig pozitív és jókedvű embert láttak benne, így amikor kitalálta, hogy befektetőket keres tervei, például az áhított saját tévéműsor valóra váltásához, viszonylag könnyen talált áldozatokat. Bár a hatóságok elég gyorsan felfigyeltek illegális tevékenységére, azt hitték, már az elején sikerült leállítani. De nem, egyáltalán nem, és az évek során egyre több pénzt szedett be befektetés címszóval. Idős rajongóinak húsz százalékos kamatot adott, így a piramisjátékszerű bűncselekményhez meglepően sokáig talált magának önként jelentkezőket. Lewan arra biztatta befektetőit, ajánlják másoknak is, így végül 22 államból érkezett pénz a számlájára. A kamatot mindig az újabb belépők pénzéből fizette, így nagyon sokáig nem is bukott le.

Spoilerezni nem akarok, de az, hogy végül miért kezdtek újra vizsgálódni a hatóságok, szintén az egyik legbizarrabb szál a történetben, ahogy az is, mi történt vele lebukása után. A film erőssége - amellett, hogy fantasztikus a látványvilága - a szereplők játékában rejlik, elképesztően nagyot megy Jack Black, de ő maga kevés lenne a feleségét alakító, kevésbé ismert Jenny Slate, és az anyóst játszó Jackie Weaver nélkül.

A Lewan legjobb barátját alakító Jason Schwartzmant mindig öröm látni, az ember azt hinné, csak Wes Anderson filmjeiben bukkan fel, de valószínűleg most sem véletlenül került a stáblistára, A polka királya egyik írója, Wallace Wolodarsky (a másik a filmet rendező Maya Forbes) ugyanis ezer szálon kötődik Andersonhoz, hogy csak kettőt mondjunk, szerepelt az Utazás Darjeelingbe című filmjében, és ő adott hangot Kylie-nak A fantasztikus Róka úrban.



Élvezhető, kicsit talán cukiskodó film A polka királya, és a végére azért csak az az ember érzése, hogy a film készítői talán túlságosan is megkedvelték Lewant, mert azért azt is nehéz feledni, hogy ez az ember rengeteg idős amerikai bizalmával élt vissza, és lopta meg őket. Nyilván felmerül, hogy hogy lehet valaki annyira hülye és/vagy kapzsi, hogy beveszi, hogy ekkora kamatot lehet kapni, de az eset nem példátlan, elég arra gondolni milyen sok pénzt bíztak ügyfelei Kun-Mediátor Marcsikára.

A polka királyát a Sundance Filmfesztiválon mutatták be először, a forgalmazás jogát a Netflix szerezte meg. A film alapjául Lewandowski könyvnek szánt feljegyzései, és Joshua Brown és John Mikulak dokumentumfilmje, a, The Man Who Would be Polka King szolgált.