Erdei fülesbaglyok telelőhelyeit lehet felmérni a hétvégén

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a lakosság bevonásával országos erdei fülesbagolytelelőhely-felmérést hirdet a lakosságnak. Péntektől hétfőig lehet elküldeni a megfigyeléseket az egyesületnek.

Az erdei fülesbaglyok, különösen a téli időszakban, csapatosan keresik fel a települések, az agrárterületek falvainak és városainak belterületeit. Egy-egy ilyen telelőhelyen többnyire néhány egyed, vagy pár tucat látható, de Magyarország „bagolyfővárosában”, Túrkevén és a szomszédos Kisújszálláson a telelő erdei fülesbaglyok száma most az 1000 példányt is meghaladja.

A baglyok jelenléte gazdasági, környezet- és természetvédelmi, humán-egészségvédelmi szempontból is rendkívül hasznos - mondta el az MTI-nek adott interjújában Orbán Zoltán, az MME szóvivője. „Az emberek sokszor félnek, amikor a baglyok megjelennek a lakott területeken, pedig ezek a madarak nem veszélyesek, és semmiféle egészségügyi kockázatot nem jelentenek az emberre vagy a háziállatokra” – mondta.

Szerinte a helyi vezetőkben is fontos tudatosítani, hogy ezeknek a baglyoknak a jelenléte amellett, hogy a megfigyelés szempontjából izgalmas, nagy gazdasági haszonnal is jár. Például a Túrkevén és Kisújszálláson telelő nagyjából 1000 erdei fülesbagoly egyenként minden éjjel legalább 3 mezei pockot eszik meg, ami azt jelenti, hogy éjszakánként 3000, hideg időben 6000 rágcsálót fogyasztanak el összesen. A tavalyi megfigyelésen több mint 5000 baglyot számoltak meg a program résztvevői, ami azt jelenti, hogy ezek a madarak legalább 15 és 25 ezer közötti pockot pusztítanak el egyetlen éjszaka alatt.

De ha a baglyok nem végeznék el ezt a rágcsálóirtást, ezt a feladatot az ember csak súlyos környezet- és természetvédelmi, humán-egészségügyi kockázatot jelentő mérgek bevetésével tudná részben megoldani.

Erdei fülesbagoly (Asio otus) ül egy fa ágán Balmazújvárosban 2014. december 31-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Orbán Zoltán felidézte, hogy az erdei fülesbaglyok téli gyülekezőhelyeinek felmérési programját a Nimfea Természetvédelmi Egyesület kezdte el 2009-ben, amit 2018-tól az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztály szervez és az MME Monitoring Központ segít.

A lakosság segítsége a felmérésben azért is fontos, mert az adatközlők szélesebb köre sokkal pontosabb országos információkat szolgáltathat a jelenség területi eloszlásáról és nagyságrendjéről, mintha a felmérést csak hivatásos szakemberek végeznék, emellett pedig segít közelebb hozni ezeket a különleges állatokat a lakossághoz, akik így a szabadban töltve természetvédelmileg is hasznos önkéntes munkát végezhetnek – mondta Orbán Zoltán, aki szerint az év közben ritkán látható baglyok tömeges megfigyelése izgalmas lehet a városlakóknak.

Az MME családok, baráti társaságok mellett óvodák, általános és középiskolák részvételére is számít, akik a napi sétájuk, órai és szakköri munka keretében, a pedagógus segítségével, vagy önállóan mérhetik fel a baglyokat, amik legtöbbször a települések központjában található parkok, közintézményekhez tartozó udvarok, templomkertek örökzöldjein és magánházak kertjeiben vagy lombhullatókon, esetleg a lakott területek határában fekvő temetők területén fordulhatnak elő kisebb csoportokban.

Az országosan összehangolt szinkronfelmérés január 19. és 22. között zajlik, de a felmérés a télen bármikor elvégezhető, megismételhető, és az adatokat bármikor be lehet küldeni az MME online kérdőívén keresztül.

A szinkronszámláláson főleg a belterületen tartózkodó erdei fülesbaglyok egyedszámára, az őket érintő veszélyeztető tényezőkre és egyéb kiegészítő adatokra kíváncsiak a szervezők, de külterületi helyszínekről is lehet adatot gyűjteni.

A baglyok tömeges jelenlétére utal általában a pihenőfák alatt felhalmozódó fehér ürülék meg a zsákmányállatok szőre és csontjai alkotta, a baglyok által felöklendezett köpet.

Orbán Zoltán elmondta azt is, hogy ha valaki nem lát erdei fülesbaglyokat az általa kiválasztott településen, az is elküldheti tapasztalatait, hiszen hosszú távon ez is értékes információként szolgálhat, például az állományváltozások tekintetében.

„Ha valahol egyik évben sok fülesbagoly volt, de két évvel később például egy sincs, az olyan ökológiai katasztrófára hívja fel már ideje korán a figyelmet, amelybe talán még be lehet avatkozni. Azonban ha máshol jelentősen nő a telelőhelyek, illetve a baglyok száma, az is egy nagyon fontos visszajelzés a térség agrárgazdálkodására nézve” – mondta. Ha viszont valahol megszaporodnak a baglyok, az azt jelenti, hogy sok a táplálék, ebből pedig az következik, hogy a civilizációs nyomás ellenére egészséges a környezet.

Az erdei fülesbaglyok mellett egyéb bagolyfajok, például réti fülesbagoly, kuvikok is megjelenhetnek a fákon, így az erre vonatkozó megfigyeléseket is várják. (MTI)