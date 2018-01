Az amerikai tornászok zaklatási botránya maga alá temette a világhírű erdélyi edzőt, Károlyi Bélát

Szerdán 175 éves börtönbüntetésre ítélték pedofíliáért és szexuális zaklatásért Larry Nassart, az amerikai tornászválogatott volt orvosát.



Az egész amerikai tornasportot megrázó botrány a legendás Károlyi házaspár karrierjének végét is jelenti.



A Romániából disszidált Károlyi Béla Houston melletti edzőközpontjában is történtek zaklatások.



A Nadja Comaneci edzőiként világhírűvé vált Károlyiék évtizedek óta az amerikai tornászsport legbefolyásosabb figurái voltak.



Nyomoznak a Karolyi Ranch ügyében, miután az amerikai tornászok közül többen is azt állították a bíróságon, hogy a kolozsvári származású edző texasi birtokán molesztálta őket a válogatott orvosa, a szexuális zaklatással vádolt, pedofíliáért pedig már tavaly elítélt Larry Nassar. Nassar tavaly hatvan év börtönt kapott gyerekpornográfiával kapcsolatos bűncselekmények miatt, ezután robbant ki a zaklatási botrány, amelyben 160 sportoló vádolta azzal, hogy szexuálisan zaklatta őket. Ezt az ügyet tárgyalták szerdán, és ebben született az az ítélet, amely további 175 évet csapott a büntetéshez, tehát az 54 éves Nassar egész hátralévő életét börtönben tölti.

A Walker megyei seriffiroda szóvivője nem árult el részleteket a nyomozásról. A BuzzFeed News írta meg, hogy a Nassar ügyében zajló bírósági tárgyaláson több sportoló is azt vallotta, a magyar származású, Romániából kivándorolt edzőlegenda, Károlyi Béla edzőközpontjában molesztálta őket a válogatott orvosa.

A Houston Chronicle-nak nyilatkozó Matti Larson 14 éves kora óta volt az amerikai válogatott tagja. Ő vallomásában arról beszélt, az edzőközpontban nagy volt a szigor, a sportolók teljesen el voltak szigetelve a világtól, étrendjüket is szigorúan szabályozták, és sok fájdalmas sérülést szereztek az edzéseken. „Ahogy beteszi az ember a lábát a Karolyi Ranchra, hideglelést kap” – fogalmazott a sportoló. Larson azt is elmondta, rettegett attól, hogy az edőközpontba menjen, ahol Nassar szexuálisan kihasználta. Olyannyira, hogy a tornász egyszer megpróbált agyrázkódást színlelni – otthonában szándékosan többször beleverte a fejét a fürdőkádba –, csak hogy ne kelljen elmennie a táborba. Larson szerint a központ helyszíne és elzártsága olyan környezetet teremtett, amelyben a Nassar-féle molesztálók dolga könnyű volt. A tornász arról is beszélt, a nyomás és az abúzus miatt depresszióba esett, és öngyilkos gondolatai támadtak.

Károlyi Béla nevét azok is ismerhetik, akik nem érdeklődnek a tornasport iránt: a kolozsvári származású trénerzseni az ötszörös olimpiai bajnok világsztár, Nadja Comaneci edzőjeként lett ismert és népszerű világszerte az 1976-os montreali olimpia után. Montrealban Comaneci három aranyat nyert Romániának, ezek után Károlyi lett a válogatott szövetségi kapitánya. Az 1980-as moszkvai olimpia után azonban egyre feszültebb lett a viszonya a román szövetséggel. 1981-ben Comanecivel (és néhány amerikai tornásszal) bemutató turnét tartott az USA-ban, amikor eldöntötte, disszidál. Feleségével és állandó edzőtársával, Károlyi Mártával és a román tornászválogatott szintén magyar származású koreográfusával, Pozsár Gézával együtt menedékjogot kértek az Államokban. A világ legjobb női tornaedzőjének tartott Károlyi mellé szinte azonnal beállt több vagyonos üzletember, és Houston mellett nyitott edzőközpontot, ez lett a Karolyi Ranch, itt foglalkozott amrikai tanítványaival. Károlyiék nagyon sokat tettek az amerikai a tornasport fejlesztéséért, évtizedeken át dolgoztak a válogatottnak és a válogatottal. A házaspár több olimpiai és világbajnok egyéni edzője volt, Károlyi Béla pedig a női csapat szövetségi kapitányaként is dolgozott. A kilencvenes évekre az amerikai tornasport legnagyobb befolyású figurája lett. Pályafutásával az index 2016-ban három részes cikksorozatban foglalkozott, ebben szó esik arról is, Károlyi volt az, aki mindenáron el akarta érni, hogy a csapatot központilag készítsék fel. Korábban Romániában is teljesen központosított tornászképzést irányított, szovjet mintára, ezzel érte el sikereit.

„2000-ben az amerikaiak váratlanul, a semmiből nyertek egy bronzot. Nem az aranyakkal, hanem ekkor fogadták el végérvényesen. Onnantól a módszer, hogy egy helyre tereljék a csapatot nemhogy zöld jelzést kapott, hanem azóta is esküsznek rá az amerikaiak. 2004-ben Carly Patterson már újra nyerte az egyéni összetettet. 2012-ben a csapat is bajnok a londoni olimpián. A csapat pedig hol máshol lenne jobb helyen, mint a Houston melletti Károlyi-ranchen, ahol pávák, tyúkok mellett az egész ország legnagyobb gímszarvascsordája is van” - írták akkor.

1996. július 23. Nagy pillanat Károlyi Béla életében: az amerikai válogatott tagja, Kerri Strug bokaszalagjai elszakadtak a versenyen, de miután Károlyi azt mondta neki, „meg tudod csinálni”, visszament, és sérült lábakkal végezte el még egyszer, ezúttal sikeresen a gyakorlatot. Fotó: DANIEL GARCIA/AFP

„A legelső alkalomtól fogva, amikor 10 éves koromban először voltam a táborban, minden egyes alkalommal rettegtem visszamenni oda” – mondta Larson, akit az orvos először 14 éves korában kezelt egy csípősérülés miatt.



Nassart neves, karizmatikus orvosnak írta le, aki „akkoriban az egyetlen kedves felnőtt volt a környezetemben”.

Amikor az edzők szigorú diétát írtak neki elő, az orvos finomságokat és gyorskaját csempészett be neki.

„Egyszerűen nem értettem, hogy egy olyasvalaki, mint ő, hogyan tehetett ilyen szörnyűséget. Ráadásul kinek mondhattam volna el? Nyilván nem az edzőimnek, tőlük féltem.”

Arról, hogy Nassar ételt szerzett nekik, amikor nagyon szigorú diétára voltak fogva, több tornász is beszélt. Valószínűleg ez volt az orvos egyik módszere arra, hogy magához édesgesse a fiatal sportolókat. Larson a Lansing State Journalnak úgy nyilatkozott, Nassar apró szívességei megkönnyítették az életet a börtönszerű Karolyi Ranchon. „Gyerekkoromban minden vágyam az volt, hogy eljussak az olimpiára. 19 éves koromban karrierem csúcsán voltam, és már csak egy év volt az olimpiáig, de egyszerűen nem bírtam tovább a zaklatást. Össze voltam törve. Larry, az edzőim, és a szövetség személyes pokollá változtatta a sportot, amelyet gyerekkoromban úgy imádtam.”

Maggie Nichols egy januári levelében írt arról, hogy a táborban voltak, amikor kihasználta az orvos. „Gerincproblémáim támadtak, mikor a Karolyi Ranchon voltunk. Itt lettek másmilyenek az orvosi kezelések” – írta Nichols. „Emlékszem, bevitt a szobába, bezárta az ajtót, és lehúzta a redőnyöket. Akkor ezt elég furcsának tartottam, de azt gondoltam, biztos minden oké lesz… de aztán elkezdett olyan helyeken hozzám érni, ahol nem hiszem, hogy kellett volna” – írta.

Az olimpiai aranyérmes Aly Raisman is úgy hivatkozott a tárgyaláson az edzőtáborra, mint a helyre, ahol sokakat zaklattak, a szintén aranyérmes olimpikon Simone Biles pedig egy tweetben utalt a táborra, mint a molesztálás helyszínére.

Még a nyomozás előtt döntött úgy az amerikai tornaszövetség, hogy megszakítja kapcsolatát a Károlyi-féle edzőközponttal. Kerry Perry, az szövetség decemberben kinevezett elnök-vezérigazgatója úgy nyilatkozott, „munkába állása pillanatától” azon volt, hogy felmondja az együttműködést Károlyiékkal. Végül azután, hogy január 15-én az amerikai torna legnagyobb sztárja, a négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles előállt saját zaklatásának történetével, nem húzhatták tovább a döntést.

Larry Nassar a bíróságon. Fotó: SCOTT OLSON/AFP

Károlyiék a ranch oldalán megjelent szűkszavú közleményben mindenkinek megköszönik az elmúlt közel négy évtizedet.

„Bela, Martha, és a tábor munkatársai minden résztvevőnek, az amerikai tornászszövetségnek, és nagyra nőtt családunk minden tagjának őszintén köszöni az elmúlt 35 év felejthetetlen emlékeit” – írják.

A People magazinnak nyilatkozott a házaspár ügyvédje, állítja, Károlyiék egészen 2015-ig - amikor Nassar ügyeire fény derült, és elbocsátották a szövetségtől - semmit sem tudtak a ranchon történt zaklatásokról.

Az edzőt soha senki nem vádolta azzal, hogy molesztálta volna,

inkább azért tartják felelősnek, hogy az edzőközpontban olyan körülményeket és légkört teremtett, ami megkönnyítette a szexuális ragadozó dolgát. A 75 éves Károlyi Béla és felesége úgy tervezték, a riói olimpia után visszavonulnak, most azonban már szinte biztosra vehető, hogy soha többé nem edzősködnek.