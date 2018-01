Gyerekvédő szervezetek dühöngenek a Facebook gyerekeknek szóló alkalmazása miatt

Tavaly decemberben a Facebook elindította legújabb szolgáltatását, a Messenger Kidset, ami lényegében egy reklámoktól megtisztított, szülői felügyelet alá rendelt Messengert jelent

13 évesnél fiatalabb gyerekek számára.

Az emberek vegyesen reagáltak, voltak a New York Times-nak nyilatkozó szülők között volt olyan, aki üdvözölte a fejlesztést, mondván, a technológiai fejlődésnek hülyeség is keresztbe feküdni, így legalább hamar megtanulja a gyerek, milyen is az a Messenger. Mások viszont felháborodtak a dolgon, és azzal vádolták a Facebookot, hogy a legfiatalabb, legsebezhetőbb felhasználói csoporton is keresni akar, meg hogy felelőtlenül kiteszi a gyerekeket a közösségi média ártalmainak is.

A Messenger Kids-re még politikusok is reagáltak, a brit egészségügyi miniszter például azt üzente a Facebooknak, hogy a cég csak maradjon távol az ő gyerekeitől.

Most azonban több mint 110, gyerekvédelemmel foglalkozó szervezet és szakértő fordult nyílt levélben Mark Zuckerberghez, a Facebook vezetőjéhez, kérve, hogy a cég állítsa le a Messenger Kidset. A levélben leírják, hogy számos kutatás szerint a közösségi médiában eltöltött idő negatívan befolyásolja a gyerekek és tinédzserek hangulatát, a 13 év alatti korosztály pedig különösen veszélyeztetett helyzetben van, mert a szakemberek szerint ezek a fiatalok egyszerűen nem állnak még készen arra, hogy a közösségi médiát használják. Ennek oka, hogy nem értik megfelelően a magánszféra fogalmát, és nem tudnak eligazodni az online kapcsolatok bonyolult világában sem.

Ezen kívül a Messenger Kids várhatóan növelné azt az időt is, amit a gyerekek a telefont nyomkodva töltenek, ez pedig az egészséges fejlődésüket hátráltatná. A helyzetet súlyosbítja, hogy ennek a korosztálynak különösen nagy nehézséget okoz az, hogy önállóan szabályozni tudják a közösségi média használatával eltöltött időt, és ne váljanak függővé. Ez érthető is: felnőttek is küzdenek a közösségimédia-függőséggel, már csak azért is, mert a Facebook eleve úgy lett megtervezve, hogy függővé tegye az embereket.

A Facebook azt mondja, hogy a Messenger Kids tényleg gyerekeknek lett tervezve, és hogy a használata veszélytelen, hiszen az alkalmazásban a gyerek eleve a szülő profiljával csetelhetne csak, és a szülő engedélyezne minden családtagot és barátot, akivel a gyereke kapcsolatba léphet. A függőség azonban így is kialakulhat a gyerekekben, sőt a Messenger Kids egyik legfontosabb hatása is az lenne, hogy a gyerekek szüleit még inkább a Facebookhoz kösse.

Közben persze a Facebook elemezni tudná, hogyan kommunikálnak egymással és családtagjaikkal a kiskorúak, és a Messenger Kidshez szoktatott gyerekek valószínűleg nagyobb eséllyel válnak Facebook-felhasználókká is.

A 13 éves kor alatti gyerekek egyébként több közösségimédia-szolgáltató számára is hatalmas piacot jelentenek, korábban már írtunk is ennek árnyoldalairól. Sőt, a Facebook sem kivétel: ma is rengeteg kiskorú Facebookozik. Ez azért probléma, mert az amerikai törvények szerint a cégek nem gyűjthetnek személyes adatokat 13 évesnél fiatalabb gyerekekről a szüleik beleegyezésével.

Ebből a szempontból a Messenger Kids előrelépés lehet, látszik ugyanis, hogy a Facebook igyekszik kezdeni valami a problémával, és a Messenger Kidset szakmai szervezetek segítségével, amerikai hatóságok engedélyeivel fejlesztették le. Arra viszont nekik sincs válaszuk, hogy azok a gyerekek, akik már használják a felnőtteknek címzett szolgáltatásaikat, miért térnének át hirtelen a gyerekverzióra. És ha erre nincs semmilyen terv, akkor a Messenger Kids tényleg nem lesz jó semmi másra, mint hogy még több fiatalkorút idő előtt a közösségi médiába csalogasson.