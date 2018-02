Rogán Antal feltaláló 25 milliót kap, Bánki Erik nagybirtokos lett

Megjelentek a képviselői vagyonnyilatkozatok



Itt lehet megnézni az összes nyilatkozatot

Orbán Viktor nagyon szerény volt tavaly (részletek itt), Áder János pedig összespórolt 6 milliót (részletek itt)

Ebben a cikkben pedig összegyűjtjük a legérdekesebb újdásonságokat



Akik nagyot mentek tavaly

Rogán Antal rendezte 27,6 milliós banki tartozását, de továbbra is tartozik 18,2 millióval magánszemélyeknek. Bejegyezték a találmányát is, amiért 25 millió forintos találmány hasznosítási díjat kap a Mobilsign Kft.-től.



Lázár János egy új autóval lett gazdagabb tavaly, a Mercedese mellé vett egy öt éves Land Rover Defendert (használtan ebből az évjáratból egy alig használt példányt 11,5 millióért hirdetnek az interneten). A Defender egy elég masszív terepjáról, Lázár pedig híresen nagy vadász, úgyhogy feltehetően ehhez a hobbijához vásárolta. A meglévő több mint húsz mezőgazdasági ingatlana mellé tavaly vett még egy közel 2 hektáros szőlőt, és egy nyolc hektáros szántót is, utóbbinál még folyamatban van az adásvétel. Ezeket valószínűleg részben hitelből vette, mert már húszmillióval több banki tartozása van, mint tavaly, igaz, a neki hitelező magánszemélyeknek törlesztett 8 millió forintot. Készpénze 2,2 millióval kevesebb, mint tavaly, de még mindig van 12 milliója.

Gyurcsány Ferenc elég tempósan éli fel a megtakarításait. Idén 605 milliója volt értékpapírban, 36 millióval kevesebb, mint tavaly. Aggódnia azért nem kell, a tulajdonában álló Altus Portfólió Kft-ből még mindig ki tudott venni majdnem 228 milliót.

Két nagybirtokos erőmenő

Bánki Erik, a gazdasági bizottság fideszes elnöke jelentősen növelte földvagyonát. Míg 2016-ban még csak három földje volt összesen 42 hektáron, a friss bevallása szerint már 9 különböző földterülete van, amelyek összesített mérete 190 hektár. Közben jelentősen nőtt a banki tartozása: a tavalyi 56 millió helyett már több mint 242 millió forintra rúg. Emellett megvált BMW márkájú autójától, és nem vásárolt helyette új saját kocsit. Ezüst étkészlete viszont továbbra is megvan.

Látványosan megugrott L. Simon László fideszes képviselő adósságállománya. Míg a tavalyi bevallásában még csak 1,2 millió forintnyi tartozás szerepelt, most 283 millió forintnyi hitele van, amelyből 28 millióval magánszemélynek tartozik. Nem világos, mire vett fel ennyi kölcsönt a képviselő. Új ingatlanok nem szerepelnek a bevallásában.



Vona sérelemdíja, Tállai elúszott mellékese, Heringes diákhitele

Vona Gábor Jobbik-elnöknek nincs más jövedelme a képviselői fizetésen kívül, viszont a nyilatkozatában feltüntette, hogy három, a kormányhoz közeli lapokat kiadó cégtől összesen 1,75 millió forintot kapott úgynevezett sérelemdíjként.



Tállai András fideszes NAV-elnök elesett attól a havi félmillió forintos mellékestől, amit tavaly két adózással foglalkozó cégtől kapott. A NAV akkor azzal magyarázta az elnök plusz bevételeit, hogy az adóhatóság mindenkori vezetője főszerkesztői és szerkesztői feladatokat lát el az Adóvilág, illetve az Adó és Vámértesítő szaklapoknál.

Az MSZP-s Heringes Anita a célegyenesben van: tavaly még több mint 1 millió diákhiteltartozása volt, ezt egy év alatt sikerült 422 ezerre csökkenteni. Ezen kívül is van még egy kevés banki tartozása, értékes ingatlanjai vagy ingóságai és extra jövedelme viszont nincs.

Új autók és új hitelek

Varga Józsefnek, a IX. kerület fideszes országgyűlési képviselőjének (akinek az ügyeiről több cikket írt a 444) tavaly se megtakarítása, se hitele nem volt. Idén sincs neki egyikből sem, de cserével szerzett Zamárdiban egy új ingatlant, amin a vagyonnyilatkozata szerint gazdasági épület áll. Az nem derül ki, hogy mit adott a telekért cserébe, mert a két régebb óta meglévő zamárdi ingatlana is megmaradt.



Az MSZP-s Molnár Zsoltnak már nincs meg az Audi A6-osa, de vett egy VW Arteont. A megtakarítása a tavalyi 2 millióról 900 ezerre csökkent. Tavaly még 960 ezer bevétele volt ingatlan bérbeadásból, idén már csak 520 ezer forint jött be ebből.

Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s képviselőnek 2016-ban még nem volt autója, de tavaly vásárolt egy 2008-as évjáratú Toyota Avensist. Úgy tűnik, ezt hitelből finanszírozta, a bevallásában szerepel ugyanis egy 761 ezer forintnyi “autóvásárlási kölcsön” is. A jobbikos Hegedűs Lórántné pedig egy Opel Corse C-t vásárolt tavaly. A fideszes Hirt Ferenc pedig egy jóval értékesebb Mercedes Vianót vett, igaz, neki van érdekeltsége két autókereskedésben is.



A fideszes Halász János az eddig meglévő 4 debreceni ingatlana mellé tavaly vásárolt a városban egy 68 négyzetméteres lakást egy új építésű társasházban.

Az MSZP-s Józsa István nagyon sokat költött egy év alatt, de az nem derül ki a vagyonnyilatkozatából, hogy mire. Tavaly ilyenkor még volt neki 16 millió megtakarítása, 1,8 millió készpénze és egy cégben való részesedését is értékesítette, amiért járt neki 42 millió. Idén mindebből 5 millió takarékbetét és kevesebb, mint 600 ezer készpénz maradt.



Bárándy Gergely MSZP-s képviselő vagyontárgyai ugyan nem változtak érdemben tavaly óta, de a politikus közben mégis jelentősen eladósodott. Míg a tavalyi bevallásában még csak 4,8 millió forintnyi banki hitele volt, addig az új nyilatkozatban már 24 millió forint szerepel. Az nem derül ki, mire vette fel a kölcsönt.

Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára jó évet zárt. Gyöngyöstarjánban a már meglévő 187 hektáros birtokát további hét hektárral növelte. Emellett még félretenni is tudott, 14 millió forintért vett kincstárjegyet, és 5 millió forintot törlesztett a banki hiteléből is, igaz, a folyószámláján 2,5 millió forinttal kevesebb van, mint tavaly ilyenkor. Szabó az államtitkári fizetése mellett a földjeivel keresett 6,6 millió forintot, és az egyik cégéből is kapott több mint 5 millió forint osztalékot.