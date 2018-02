Egyetlen barátja van Orbánnak Brüsszelben, de még neki sem hozta föl Sorost meg a kereszténytelenítős, népességhigítós őrületet

Régóta gyanítható, hogy a magyar kormány csak a magyar embereknek nyomja azt a szöveget, hogy az Európai Bizottság fel akarja hígítani az európai népességet, meg akarja törni a keresztény kultúrát, és ennek érdekében embercsempészekkel és Soros Györggyel játszik össze. Miközben ezt Orbán Viktor és a kormány politikusai rendszeresen megismétlik magyar közönség előtt, addig úgy tűnik, hogy az érintetteknek, vagyis a bizottság tagjainak ezt még soha nem hozták fel.

Utoljára Julian King brit biztost kérdeztem arról, hogy magyarországi tárgyalásain ez szóba jött-e. A magyar kormány akkoriban éppen nemzeti konzultációt tartott arról, hogy a bizottság a Soros-tervet akarja végrehajtani, de a terrorizmussal szembeni védekezésért is felelős biztosnak a magyar kormánytól senki sem mondta, hogy ezzel vádolnák őt vagy a munkatársait. Amikor erről kérdeztem, hülyének nézett, nem értette, hogy miről beszélek.

Pénteken azt a biztost kérdeztem ugyanerről, aki messze a legszorosabb kapcsolatban van Orbán Viktorral. Günther Oettinger az utóbbi években már a harmadik portfóliót viszi (volt energetikai, digitális ügyekért és most költségvetésért felelős biztos), de akármi is a szakterülete, Orbán mindig szakít időt arra, hogy találkozzanak.

Ő az egyetlen a biztosok közül, akivel Orbán Viktor szóba szokott állni (Juncker elnököt leszámítva persze). Átlagosan havonta jön Magyarországra egy-egy biztos, de

Orbán az elmúlt négy évben csak Oettingert fogadta.

Előfordult már olyan is, hogy Oettinger egy német üzletember magángépét használta, csak hogy le ne késse Orbán vacsoráját. (Erről korábban többször is írtunk, mert a helyzet felvetette a kérdést, hogy Oettinger segített-e a magyar kormánynak a paksi bővítést engedélyeztetni Brüsszelben. Oettinger mindig is határozottan állította, hogy nem.)

Günther Oettinger és Orbán Viktor. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Árvai Károly/MTI/MTVA

Pénteken a biztos ismét itt járt, és Orbánnal való délutáni találkozója előtt megkérdeztem, hogy különleges kapcsolatukat használták-e már arra, hogy megvitassák, hogy Orbán embercsempészettel, Soros György tervének végrehajtásával és Európa kereszténytelenítésével vádolja a munkahelyét.

Oettinger azt mondta, hogy soha nem beszélt ezekről Orbánnal. Hivatalos ügyekben mindig az éppen aktuális portfólióját érintő kérdésekben egyeztetett vele, és a migráció sosem tartozott a szakterületei közé. Nem hivatalosan pedig fociról, a Duna menti életről, a kiváló magyar vörösborokról, a magyar–német kapcsolatokról, azon belül a Daimlerről és az Audiról szoktak csak beszélni.

A jelek szerint egyetlen ember sincs Brüsszelben, akit a magyar politikusok valaha szembesítettek volna azokkal a súlyos, a csempészet esetében köztörvényes vádakkal, amikkel a hazai közönség előtt rendszerint támadják őket.