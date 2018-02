Szeles Mónika milliárdos férje nem hajlandó ingatlanadót fizetni, mert a kanadai ludak teleszarják a kertjét

Tom Golisano New York-i milliárdos azt állítja, hogy már próbálkozott mindennel, feszített ki halászhálót, tett ki szagos riasztót, és még afféle madárijesztőként bevetett egy műfarkast is, de minden igyekezete hiábavaló volt, a kanadai ludak továbbra is rendszeresen összeszarják a New York-i Canandaigua-tónál álló, tóparti hétvégi házát.

Thomas Golisano, a Buffalo Sabres hokicsapat korábbi tulajdonosa egy 2007. szeptember 17-i sajtótájékoztatón. Fotó: Rick Stewart / Getty Images / AFP

Ezért a milliárdos – aki amúgy is nagy ellensége a szerinte igazságtalanul magas ingatlanadónak – megtagadta, hogy befizesse a 90 ezer dolláros ingatlanadót, amíg az 1600 fős település (South Bristol) nem találja meg a módját annak, hogy kordában tartsa a madarakat. Azt mondta, a legutóbbi nyár különösen szörnyű volt: 100-200 lúd zavarta a nyugalmát, nem tudott kimenni a kertbe mezítláb, és az unokákkal sem frizbizhetett a sok madárszar miatt.



A települést irányító Daniel Marshall ellenben azt mondta, a lakosok problémája, hogy rendben tartsák a tulajdonukat, nem a közösségé. Marshall szerint eddig egyedül Golisano panaszkodott a madarak miatt. „Végül is egy tóról beszélünk” – védte a ludakat a településvezető.



Golisano közben csoportos keresettel ment neki a magas ingatlanadónak, és a társaival elindítottak egy mozgalmat is, aminek a honlapja: taxmypropertyfairly.com.



Golisano az állandó lakcímét közel egy évtizede épp a magas New York-i ingatlanadó miatt tette át a floridai Naplesbe. 2010-ben 200 000 dollár jogi költséget kellett fizetnie, hogy a rochesteri Mendonban lévő ingatlanja adóját 200 000 dollárról 60 000 dollárra csökkentse. Azt mondta, New York nyugati része hírhedt a magas ingatlanadóról: míg a felesége kb. évi 4000 dollár adót fizet a New York városbeli, 800 ezer dollárra becsült lakása után, Golisano szerint egy ilyen értékű ingatlan a Rochester-környéki Monroe megyében 28 000 dollár adót vonna maga után.

A 76 éves Golisano egyébként néhány éve vette feleségül a magyar-amerikai, korábbi világranglista-vezető teniszezőt, Szeles Mónikát, akinek a karrierét 1993-ban egy mérkőzés közben rátámadó, elmebeteg férfi törte derékba. (CTV News)