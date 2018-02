A belvárosi hómunkások telelapátoltak egy kisteherautót vízzel

Szombaton egész éjjel havazott, amelynek következtében reggelre nem kevés hó lepte be a budapesti utcákat. Az FKF és más közterület-fenntartók annak rendje és módja szerint el is kezdték takarítani a havat, az FKF például hajnaban közölte, hogy 58 munkagéppel síkosságmentesítették a budapesti főutakat. A Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. is kivezényelte havat lapátolni a munkásait.



Reggel azonban olyasvalami történt, amelyre a jóhiszemű hómunkások úgy látszik, hogy nem számítottak: kisütött nap. A hó pedig elképesztő gyorsasággal kezdett olvadni, délre a legtöbb helyről szinte el is tűnt.

Ez a belvárosi hómunkásokat nem zavarta. Olvasónk küldött egy képet, amely a Kossuth téren készült koradélután, és az látszik rajta, ahogy a hómunkások ezerrel lapátolják az olvadó havat egy kisteherautó platójára, amely azonban jól láthatóan ott is olvadt, és már csak percek választhatták el attól, hogy teljesen vízzé változzon: