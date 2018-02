Az összes fát kivágják az egyik legszebb pesti utcában

Amikor felkerültem a nagy Budapestre, és elkezdtem sétálgatni az ELTE bölcsészkara környékén, a Semmelweis utca lett az egyik kedvenc helyem. Aki látta már, ahogy azok a fák ráborulnak az utcára, az könnyen megértheti, miért.

2013-as kép Fotó: Google Streetview

2014-ben a Főkert visszavágta a fákat, amelyek egy része tényleg biztos korhadt és beteg volt, de ez pont a Főkert felelőssége is, nekik kellett volna gondozni a fákat. És hát a lényeg, hogy ettől majdnem minden elromlott.

Fotó: Város szíve blog

Most pedig azt írja az V. kerületi LMP-s képviselő a blogján, hogy a tiltakozásuk ellenére minden fát kivágnak, az egészségeseket és a betegeket egyaránt. Az V. kerületi önkormányzat Tulajdonosi Bizottságának döntésével „az átültethetőnek minősített fák kivágását is elfogadták, mondván, hogy az előkészítésük az átültetésre hosszú időt venne igénybe” - írja Csonka Krisztián. A Semmelweis utcát már évek óta fel akarják újítani, ennek akarnak most nekiállni.

„A kerületben nagyon sok fa esett áldozatul a közterületek felújításának az elmúlt években, és különösen egy olyan forgalmas csomópont mellett, mint az Astoria, a több tíz éves, lombos fák nagyon fontosak a levegőminőség és a hőérzet szempontjából is az ott élőknek. A helyükre ültetendő növendék fák még évtizedekig nem lesznek összehasonlíthatóak a mostaniakkal. Arról nem is beszélve, hogy ha hasonlóan elhanyagolják az ápolásukat, akkor azok sem lesznek jobb állapotban” - írja az LMP-s politikus.