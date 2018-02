Conan O'Brien magyar színekben indulna a 2022-es téli olimpián

Conan O'Brien amerikai komikus, író, producer és műsorvezető, valószínűleg Elizabeth Swaney (ha úgy tetszik: Swaney Elizabeth) világrengető sikerein felbuzdulva, kiírta a Twitterre, hogy bármilyen versenyszámban nagyon szívesen képviselné a magyar színeket a 2022-es pekingi téli olimpiai játékokon. Csak mondjuk meg neki, milyen versenyszámban szeretnénk, hogy nevezzen, és elkezd órákat venni.

Igazából tényleg megfontolásra érdemes az ajánlat: a Conan O'Briennel felálló magyar olimpiai csapat biztosan még Elizabeth Swaneynél is jobban érdekelné a világsajtót, és ha most elkezd készülni, az amerikai műsorvezetőnek még négy éve van eljutni odáig, hogy valami ilyesmit be tudjon mutatni az olimpián: