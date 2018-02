Pokoli nehéz egy totálisan érdektelen fideszes jelölttel minden héten interjút készíteni, de a Mokkában nincs lehetetlen

Ahhoz képest, hogy Bajkai István négy éve Erzsébetváros alpolgármestere, még a kerületben is annyira ismeretlen, hogy egy zászlós ember kísérgeti, ha kampányol.

Merthogy kampányol. Egy fideszes belharc miatt ugyanis nem a bulinegyed körüli harcban a lakók oldalára állt Rónaszékiné Keresztes Monika lett a Fidesz jelöltje az Erzsébetvárost és Terézváros egy részét is magába foglaló választókerületben, hanem Bajkai István. Bajkait leginkább onnan lehetett ismerni, hogy ő az Orbán-család ügyvédje, ügyvédi irodája - ami helyileg valóban Terézvárosban van - milliárdos megbízásokat kapott közbeszerzési és jogi tanácsadásra a Miniszterelnökségtől. Nem mellékesen: 3,1 millió forinttal ő volt a Fidesz legnagyobb adományozója 2016-ban.

Erősen indított, a Mikulás-ajándékok után ingyen karácsonyfát, aztán ingyen tojást és ingyen tejet osztott a választókerületben, ott van mindenhol, még gyerekfarsangon is a zsűriben, a helyi lapban nem győzik bemutatni, mennyire jó ember.

És ott van a Mokka, ahol Bajkainak bérelt helye van. Olyan sűrűn jelenik meg a TV2 reggeli műsorában, hogy egyre nehezebb megindokolni a jelenlétét.

December 19-én indult a nagy sorozat, Bajkai a bulinegyedről szóló népszavazásról beszélt a Mokka nézőinek. Ami akár még indokolt is lehetett, de olyan lassan csordogált a beszélgetés, hogy a műsorvezető Istenes László kénytelen volt közbevágni, amiért gyorsan elnézést is kért:

Január 16-án Bajkait arra hivatkozva hívták be, hogy allergiakutatásba kezdtek Nékám Kristóf allergológussal. A fideszes jelölt rögtön korrigált, hogy ez még csak terv, de azért beszélt róla:

És ha már bent volt, akkor Bajkai beszélt egy jótékonysági rendezvényről is, aminek a bevételéről éppen büszkén mesélt, amikor Istenes műsorvezető váratlanul bocsánatot kért, hogy ez a téma, mert tudja, hogy Bajkai nem szívesen beszél arról, hogy mennyit jótékonykodik. Aztán folytatták a témát.

Február 14-én már - bármennyire is nem szeret a jótékonykodásáról beszélni Bajkai - egyenesen ez a 9,5 millió forintos bevételt hozó jótékonysági akció volt a téma, ami miatt behívták. Azért megoldotta, bár szabadkozott, hogy ez itt nem az önreklám helye, de amúgy se férne bele a műsoridőbe, mennyit jótékonykodott már:



A kettő között január 23-án „az erzsébetvárosi fejlesztési programról árult el hasznos információkat a beszélgetés során”, Istenes László azzal vezette fel a beszélgetést, hogy nagyon kellemes és fontos kerületi témáról van szó.

Február 20-án a váratlan hirtelenséggel elhunyt Ökrös Oszkár Kossuth-díjas cimbalomművészről volt szó, zenésztársa és - ki más - Bajkai István búcsúzott Ökrös Oszkártól. Beke Farkas Nándor, a 100 tagú cigányzenekar elnöke kicsit sokat beszélt Ökrösről, muszáj volt egy idő után átadni a szót Bajkainak:

Majd jött ez a hét. És Bajkai újra a Mokkában, ezúttal azért, mert 11 nappal (!) korábban ott volt egy boszkmeccsen, amit Szellő Imre vívott az Erdei Zsoltot valaha legyőző ukrán Gracsovval. A bokszoló Szellő Imre nem érkezett meg a stúdióba, ezért telefonon beszéltek vele, de tőle is el kellett venni a szót egy idő után, mert Bajkai viszont bent ült a Mokkában. Az erzsébetvárosi alpolgármester Bajkait - minden bizonnyal azért, mert olyan ritkán jár bent - véletlenül többször is polgármesternek szólították, amit nem is korrigált, a lényeg úgyis elhangzott, hogy országgyűlési képviseljelölt:

A jövő heti témát még nem tudjuk, de erre is érdemes lenne valamikor visszatérni, április 8-áig talán belefér valamikor: