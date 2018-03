Közelről pont úgy néz ki, mint a milliárdosok magángépei, de a HM szerint futár- és felderítőgép

Bár a Dassault Falcon 7X még hunyorogva is inkább tűnik milliárdosok magángépének, a Honvédelmi Minisztérium, amely két használt darab beszerzésére készül, katonai képességfejlesztésnek próbálja eladni a lépést. Szerintük ugyanis az alapból kisebb, legfeljebb 16 fős VIP-csoportok interkontinentális szállítására szánt business jetek valójában "futár- és felderítőgépek", de mindenképpen "többfunkciós eszközök".

Adjuk meg a HM-nek, ami jár: valóban bármilyen gépből lehet felderítést végezni, aminek van ablaka. Ahogy egy viszonylag magas épület tetejéről is, akár távcső nélkül is. Ahogy futárfeladatokra is tulajdonképpen bármilyen közlekedési eszköz használható, akár még egy luxusgép is.

A Magyar Honvédség amúgy nemrég szerzett be két Airbus A319-est, amelyek katonai szállítófeladatokra szintén csak korlátozottan alkalmasak, annál alkalmasabbak kormányzati delegációk fuvarozására. Erre tűnnek alkalmasabbak a most beszerezni tervezett business jetek is. (Via Magyar Nemzet)