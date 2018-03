10 légiós játszott a Puskás Akadémiában, de ez és Orbán Viktor sem volt elég a Debrecen ellen

A miniszterelnök értő szemei előtt 0-0-t játszott Felcsúton a Puskás Akadémia a Debrecen ellen.

Fotó: M4 Sport

A közszolgálati tévé úgy döntött, hogy a futball templomából közvetít, miközben volt egy talán többeket érdeklő Diósgyőr-Fradi is ezzel egyidőben (2-1 lett, hátrányból fordított a Diósgyőr).

Felcsúton, a nemzet csapatának arénájában nagyjából száz néző lehetett, így aztán a közvetítésnek köszönhetően az egész ország hallhatta, hogy egy szurkoló időnként azt kiabálja, hogy Orbán geci.

A Puskás Akadémia nevű csapat jelenleg ott tart, hogy fiatal játékos továbbra sincs a csapatban, de már magyar játékos sem nagyon. A kezdőben 8 idegenlégiós volt, kettőt még csereként beküldött Pintér Attila. Lehetett volna még több is, van egy kapus és a télen vásárolt uruguayi középpályás, Vega, aki még a keretben sem volt valamiért.



Olyan sok légiós van a Puskásban, hogy válogatott játékosok már a kispadra sem férnek oda. Még a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Nemzeti Sport is megjegyezte, hogy milyen gazdag csapat a Puskás, mert „Vanczák, Poór, Zsidai, a másik volt lokis, Szakály, Szécsi, Osváth, Prosser, az uruguayi Vega és Balogh Balázs még csak a kispadon sincs...”

Osváth esete különösen érdekes. A védő a Vasas-játékosa volt, de tavaly tavasszal kölcsönben a Debrecenben játszott. A Debrecen meg is akarta venni, de a Puskás simán ráígért és elhalászta Osváthot. Erről a Debrecen elnöke, Szima Gábor azt nyilatkozta nyáron: „Azt az Osváth Attilát, aki a tavasszal nálunk szerepelt és szerettük volna megtartani, a Puskás Akadémia olyan összegért vásárolták ki a Vasasból, amit mi egyszerűen nem tehetünk meg, nincs rá lehetőségünk."

A horrorpénzért megvett Osváth most Puskásban nemhogy a kezdőben, de már a kispadon sincs, akkora a felcsútiak kerete.

A köztévén ifjabb Knézy Jenő nem győzte dicsérni a Puskást, aztán a riporter is azzal hizelgett Pintér Attilának, hogy rengeteg helyzetet dolgoztak ki (ami annyira nem igaz, hogy a stúdióban kijavították), de ez is kevés volt, 0-0 lett a meccs. Viszont a köztévénél nem aprózták el, még légifelvétel is készült a töküres stadionról.

A Puskás Akadémia ennyi pénzzel, ilyen játékoskerettel is csak 8. a 12 csapatos bajnokságban, a listavezető Fradi 19-cel több pontot gyűjtött eddig a felcsútiaknál.

UPDATE: a hivatalos nézőszám 386 (!), ami így is döbbenetes lenne, de egészen biztos, hogy ennyien sem voltak. Az egyik néző: