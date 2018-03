Navalnij luxusprostituáltas videójának főszereplője ciprusi útlevelet vett

A Guardian bizonyítékokat szerzett arról, hogy Oleg Gyeripaszka, a Putyinhoz igencsak közel álló orosz oligarcha, aki nem mellesleg a Magyarország szempontjából is kiemelkedően fontos osztrák cég, a Strabag egyik tulajdonosa, 2017-ben ciprusi, azaz EU-s útlevelet vásárolt. Gyeripaszka legutóbb azzal került be az európai hírekbe, hogy szerepelt Navalnij nagy port kavart videóján, amin az oligarcha egy luxusprostituáltakkal teli jachton találkozott az orosz miniszterelnök-helyettessel. A videó nyilvánosságra kerülése annyira érzékenyen érintette az orosz kormányzatot, hogy minden híroldallal töröltették a felvételeket, sőt az Instagramot és a Yozube-ot is megfenyegették.

Gyeripaszka korábban felkerült az amerikai külügy Putyinhoz hű oligarchákat tartalmazó listájára is, és a neve sokszor felbukkant az amerikai elnökválasztás orosz befolyásával kapcsolatos nyomozásban is, ugyanis a milliárdos nemcsak sokszor tárgyal Putyin felhatalmazásával, de Trump korábbi kampánymenedzserével, Paul Manaforttal még munkakapcsolata is volt.

Az, hogy Gyerpaszka ciprusi útlevelet vett, két okból fontos. Egyrészt azért, mert az EU több állama is rég aggódik azon, hogy olyan orosz oligarchák, akiket egyébként ki kellene szűrni az ilyen ellenőrzéseken, átcsusszannak néhány EU-s tagállam gyengébb szűrőjén és állampolgárságot vagy tartózkodási engedélyt vásárolnak az Európai Unióban.

A másik maga a ciprusi vízumprogram, ami Ciprus több nemzetközi partnere szerint is perverz és veszélyes, hiszen úgy tűnik, a szigetország tényleg válogatás nélkül szórja az EU-s útleveleket mindenkinek, aki eleget fizet. Bár tény, hogy ő legalább jól keresnek rajta, nem úgy, mint a magyar állam a letelepedési kötvényeken. (Guardian)