Férj és feleség is indulhat egymás ellen a választáson

Jelen állás szerint akár 40 párt is szerepelhet majd az országos listákon április 8-án, és most, hogy leadták az ajánlóíveket a pártok, sorra bukkannak fel a furcsaságok. Nemrég írtunk arról, hogy az egyik szinte ismeretlen párt listáján felbukkant az adatvédelmi hatóság elnökének neve is, miközben Péterfalvi Attila állítja, nem írta alá a párt ívét.

Azóta a Magyar Nemzet írt arról az LMP-s Reflektor nyomán, hogy Szimandl János a Családok Pártja, Szimandl Tamás a Medete párt és Szimandl Tamás felesége Szimandlné Nagy Ibolya a Szepessy Zsolt-féle Összefogás Párt jelöltje lett Csongrád megye 4. számú választókörzetében.

Nem ez az egyetlen körzet, ahol a Medete és a CSP családokat választ ketté: Vecsésen Bagó Anita és Bagó György indul egymás ellen, míg Nagykanizsán Hollender Szabolcs és Hollender-Lukács Anett. Egyik pártnak sincs túl sok nyoma az interneten.

A kamugyanús pártokat alighanem az országos listaállítás után járó százmilliós támogatások csábítják. Az új szabályok szerint ha nem érik el majd az 1 százalékot, vissza kell fizetniük a támogatást, de nagy kérdés, hogy ezeket be lehet-e majd érdemben hajtani rajtuk.