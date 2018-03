Kelemen Anna szerint a Fidesz politikája az állandó sorosozás, de ez neki nem tűnik programnak

Az RTL Klub Házon kívül című műsorának vendége volt Kelemen Anna, az egykori pornószínésznő, aki nemrég bejelentette, hogy elindul a választásokon, majd látva a hódmezővásárhelyi eredményeket, úgy döntött, hogy inkább mégse.

A Házon kívül riportja Staller Ilonával, azaz Cicciolinával állította párhuzamba pályafutását, aki nagyjából ugyanennyi idősen döntötte el, hogy politikus lesz. Cicciolina sikerrel is járt, bekerült az olasz parlamentbe, öt évig volt a Radikális Párt parlamenti képviselője, és olyan ügyekben emelte fel szavát, mint az atomenergia ellenes kérdések vagy az emberi jogok és az állatvédelem.

Kelemen Anna most arról beszélt, hogy hirtelen gondolat volt az indulása. Azt gondolta, hogy hát véleménye az van, és valószínűleg hitelessége is. Rá is kérdeztek a riportban pár üggyel kapcsolatban a véleményére, így mondta el, hogy menekültkérdésben ügyében összeesküvés-elméleteket hall, Soros Györgyről pedig azt mondta:

a Fidesz politikája állandóan ez a sorosozás, ami nekem nem tűnik programnak.



Az Elios-ügy említése után pedig megjegyezte, hogy a Fidesz gyakorlatilag benyeli az EU-s pénzeket.

Amikor Hódmezővásárhelyen győzni tudott a függetlenként induló Márki-Zay Péter, Kelemen arra jutott, hogy példát mutat az ellenzéknek:

Azok a pártok maradjanak, akik esélyesek, azok játsszák le. A többi pedig mind hátráljon ki. Nem kell ott felvenni a pénzeket, vagy bohóckodni csak azért, hogy ott legyen.



– mondta visszalépéséről, amikor megírta, hogy aki esélytelen és nem lép vissza, az az igazi politikai prostituált.

Szerinte a politikai küzdelmet simán bírta volna, mert most is a nyilvánosság előtt éli az életét, és szanaszét szedik a kommentelők. A politikával való kacérkodása miatt sokan támogatták, voltak akik röhögtek rajta, és persze rengetegen nekiestek.

Pár ilyen komment el is hangzott a műsorban, például hogy ennyi politikai prostituált mellé kéne egy igazi is vagy hogy a programjában benne lesz-e a törvénybe iktatott szex. Ez amúgy szerinte jó irány, ő is mondhatta volna.

Én legalább a saját bőrömmel játszom, ők meg a tiétekkel.

– mondta aztán a kommentekkel kapcsolatban.

Az adást itt lehet megtekinteni: