Bencsik: A Békemenet egyszerre pártpolitikai akció és civil kezdeményezés

Minthogy két nap múlva, négy év után visszatér a Békemenet, a CÖF-CÖKA sajtótájékoztatót tartott.

Csizmadia László, a CÖF-CÖKA vezetője azzal kezdte, hogy a Békemenet nem valaki ellen irányul, sosem irányult senki ellen, hanem Magyarország mellett, a nemzet mellett állnak ki. Szerinte minden olyan magyar embert, aki úgy érzi, ott a helye a Békemenetben, pártállásra való tekintet nélkül szeretettel várják.

Bencsik András elismerte, hogy sok autóbusz megy, amit a Fidesz szervez. Szerinte a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás sokkot okozott, felrázta a jobboldalt és a baloldalt, így komolyan kell venni a választást.

A példás sajtómunkájáért 1982-ben a kommunista belügy által kitüntetett Stefka István azt mondta, a választás tétje nagy, szerinte olyan rossz ellenzéke Magyarországnak, mint most, 1918-1919 óta nem volt, a céljuk a rombolás, eltörölni az Alaptörvényt, lebontani a kerítést, beengedni a migránsok millióit, és minden olyan szociálpolitikai kedvezményt eltörölnének, ami eddig jellemezte az országot. Szerinte a Békemenet egy olyan összefogás, amibe a bal- és a jobboldal is belefér.

Megkérdezték Bencsiket arról, hogy a hódmezővásárhelyi választás után azt mondta, abba kéne hagyni az elemi szintű sorosozást, ez sikerült-e. Bencsik szerint egyértelműen sikerült, nem csak az ő véleménye volt, sokan úgy érezték, kicsit primitív lett az üzenet, de azóta sokkal árnyaltabb, intelligensebb, tagoltabb lett a sorosozás. Bencsik azt mondta, kb. 200 ezer résztvevőre számítanak.

Széles Gábor is ott lesz, természetesen.

Ifj. Lomnici Zoltán, Csizmadia László és Fricz Tamás 2014 őszén. Fotó: Botos Tamás / 444

Stefka arról is beszélt, hogy komolyan kell venni a Bayer Zsolt elleni állítólagos fenyegetést. Fricz Tamás azt mondta, ez régi, ócska trükk, hogy az ellenfél megpróbálja megakadályozni, hogy ne merjenek elmenni a békemenetelők, de nem kell felülni a provokációnak, mindenki bátran menjen el.

A Hír Tv megkérdezte, idén is várnak-e több százmillió forintos támogatást állami cégtől. Csizmadia azt mondta, ők hálásak az MVM-nek, ami 508 millió forintot adott nekik, és a támogatás minden fillérjével el tudtak, és el tudnak számolni (nem tudtak). Azt a közgazdasági kérdést most nem akarta vitatni, hogy ez állami pénz-e (egyébként egyértelműen az). A CÖF-CÖKA kuratóriumának vezetői egy fillért nem vesznek föl, mondta, de jó lenne, ha idén is kapnának hasonló támogatást például a civilitika nevű „tudomány” alapjainak lefektetésére.

Czinkóczi Sándor a 444-től megkérdezte, hogy ha a Fidesz buszoztatja a Békemenetet, az a céljuk, hogy javítsák a Fidesz-KDNP választási esélyeit, és a miniszterelnök beszéde elé vonulnak, mivel bizonyítják, hogy ez civil szervezet rendezvénye, nem pedig egy pártrendezvény. Bencsik erre elmondta, hogy a civileknek is van politikai véleményük, tehát ez most egyszerre pártpolitikai akció és civil kezdeményezés, ez legalább annyira civil, mint politikus kiállás.

(A Magyar Idők tavaly januárban véletlenül bevallotta, hogy a Békemenetet a kormány szervezte.)

Bencsik egyébként bevallotta, hogy a Fidesz tagja, miután elmondta, hogy semmilyen pártnak sem tagja.

Fricz Tamás szerint a civilségnek ez a legnemesebb alakja, amikor valaki vállalja a politikai elképzeléseit. A 444 kérdésére, hogy eszerint nem értenek egyet azzal a kormányzati állásponttal, hogy civil szervezetek be akarnak avatkozni a politikába, Fricz azt mondta, más a helyzet, mert ott külföldről pénzelt „álcivilekről”, külföldi beavatkozásról van szó.

Csizmadia nem lát problémát, hiszen a magyarok többsége egyetért velük. Stefka szerint civil és civil között különbség van: szerinte van egy magyar, belülről szerveződő civil társadalom, és van egy, amit ötödik hadoszlopnak is nevezhetnénk, kifejezetten Magyarország ellen lép fel külföldi pénzekkel, ezt ő nem tudja civilnek nevezni. Arra a kérdésre, hogy ha a CÖF mitől civil, ha állami támogatást kapnak, Stefka azt mondta: mert ez magyar, nem norvég, multinacionális cégektől vagy Soros-féle pénzekből működik.