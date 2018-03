Közös nyilatkozatban ítélte el Oroszországot az USA, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország kormánya, jelentette a BBC. A négy ország közleménye szerint "a II. világháború óta először vetettek be idegmérget Európában".

A négy szövetséges Nagy-Britannia szuverenitása elleni támadásként értékeli ezt. A közlemény szerint "az egyetlen ésszerű magyarázat" csak az lehet, hogy Oroszország követte el idegméreggel a merényletet Szergej Szkripal orosz exkém ellen az angliai Salisburyben.

Az orosz akcióra és Putyin hallgatására válaszul Nagy-Britannia szerdán 23 orosz diplomata kiutasításáról döntött. Csütörtökön Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára is csatlakozott a tiltakozókhoz, és azt ígérte, hogy a katonai szövetség is lépéseket tesz Oroszország ellen. (Via BBC)