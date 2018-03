Kósa bizalmasa nem ért rá kiszállni Sz. Gáborné cégéből

Nézd már, melyik magyar miniszterelnök ölelgeti Orendi Mihályt (j) és barátját, Kósa Lajost! Fotó: Kósa Lajos/Facebook

25 percen át magyarázta kapcsolatát Sz. Gábornéval, a csengeri örökösnővel az ügy egyik kulcsfigurája, Kósa Lajos bizalmasa, Orendi Mihály a HVG-nek. A Magyar Olimpiai Bizottság alelnökét, Kósa Lajos korcsolyaszövetségének ügyvezető igazgatóját és a debreceni sportközpont egykori vezetőjét szerdán mi is kerestük, de nem fogadta hívásunkat, és nem hívott vissza.

Orendi 25 perces magyarázata után egy cseppett se lett világosabb a történet, pedig ha valaki, hát ő tudhat ezt-azt. Végül is ő az, aki többségi tulajdont szerzett Sz. Gáborné Észak-Atlanti Pénzügyi Befektető Kft.-jében, amelynek a mai napig Sz. az ügyvezetője, és Orendi is a mai napig tulajdonosa. Erre azt a magyarázatot tudta adni, hogy már 2017 végén minden kapcsolatot megszakított az örökösnővel, de "nem ért rá" kiszállni a cégből, aminek a székhelye amúgy a debreceni sportuszoda épületébe volt bejegyezve. Orendi a debreceni sportközpont vezetőjeként az uszodáért is felelt.

Az Észak-Atlanti Kft.-be amúgy 2015-ben még Kósa Lajos ügyvédje, Fiák István is részesedést szerzett egy cégén, a Kis Halon keresztül.

"Kósa úrnak ehhez semmi köze" - közölte Orendi az ügyről, bár Kósa az, akit közhiteles okiratban bízott meg Sz. az állítólagos 4,35 milliárd eurós örökség kezelésével. Orendi most azt állítja, hogy "a saját szakállára" szállt be a cégbe, amibe aztán Kósa egy másik bizalmasa is beszállt. "Igaz, hogy jó viszonyban voltunk, és nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, de mindent azért nem kötöttünk egymás orrára" - magyarázta, hogy hogyan nem lehetett semmi köze bizalmas barátjának, Kósa Lajosnak ahhoz, hogy megbízták 4,35 milliárd euró kezelésével.

Azt viszont még Orendi is kénytelen volt elismerni, hogy Kósa és Sz. Gáborné "néha" beszéltek egymással. Arra, hogy hogy a jó életbe nem volt gyanús neki egy 4,35 milliárd eurós örökség története, csak azt tudta válaszolni, hogy "lehet, hogy kamupapírok voltak, de amikor az emberrel ott ül szemben egy négygyerekes családanya, a kezébe nyom egy csomó ilyen, látszólag hiteles papírt, ott áll kész tervekkel, ügyvédi háttérrel és még a közjegyzői irodában is úgy fogadják, mint a királynőt, ön gyanakodott volna a helyemben?".