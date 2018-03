Tarjányi Péter távozik a zoom.hu éléről

„Ezúton értesítjük Tisztelt Olvasóinkat, médiapartnereinket, hirdetőinket, hogy 2018. március 15-i hatállyal a Zoom.hu tulajdonosa és egyben ügyvezetője, Tarjányi Péter lemond az ügyvezető igazgatói tisztségéről. A cégvezetői feladatokat tulajdonostársa, Dosek Rita veszi át” - írja a zoom.hu ma reggel megjelenő közleménye.



A Botka László miniszterelnök-jelöltségének megfúrásában elévülhetetlen érdemeket szerző Tarjányi eddig úgy állította be magát, mintha a zoom.hu egyedüli ura lenne, aki a tartalom-előállításba is beleszól. Mondott olyat is, hogy azt vesz le az oldalról, és azt tesz fel, amit csak akar.

Tarjányiról rengeteg találgatás jelent meg a sajtóban, egyrészt arról, miért segített az MSZP bizonyos érdekcsoportjainak Botka megfúrásában, másrészt arról, honnan teremthette elő a pénzt a zoom.hu létrehozására. (via Magyar Narancs)