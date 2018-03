Világháborús bombából csináltak ekevasat, egyszer bejött nekik, aztán felrobbant a kovács

Gondatlanságból elkövetett emberölésért két év börtönbüntetésre ítéltek két Iasi megyei idős férfit, akik a falu kovácsával egy II. világháborús, orosz bombát akartak átalakítani ekevassá - írja a Transindex.ro a digi24.ro-ra hivatkozva.

A lap szerint a történet még 1977-ben kezdődött, amikor N. Pipos talált a telkén két bombát. Az egyiket ő maga alakította át ekevassá, és közel negyven éven keresztül sikeresen is szántotta vele a földjét. Szomszédja, E. Rotariu ebben a negyven évben többször is kölcsönkérte szomszédjától az ekévé átalakított bombát. 2015-ben végül arra kérte a szomszédját, hogy adja neki a második bombát, és akkor ő is tud belőle ekevasat csináltatni magának. A bombát elvitték a falu kovácsához, aki megpróbált ráhegeszteni egy toldást a szerkezetre.

Azonban hegesztés közben a bomba felrobbant, és a kovács meghalt, ők ketten pedig megsérültek.

A jászvásári táblabíróság úgy ítélte meg, hogy a két férfit nem lehet elítélni a kovács szándékos meggyilkolásáért, mivel saját maga hozta meg a döntést, hogy hegeszteni fogja a bombát.