Egy rakás titkosszolgálati dokumentumot publikáltak Szita Károly kaposvári fideszes polgármester ügynökmúltjáról

Újra sztori lett Szita Károly 2005. óta elő-előkerülő ügynökügye, miután a Magyar Nemzet szombati számában egy rakás állítólagos állambiztonsági dokumentumot ismertet - jó párat közülük másolatban is - amik mind azt látszanak megerősíteni, hogy Szita 1980 és 1889 között Krakus Péter álnéven jelentett a rendőrség III/II-es osztályának, ahol tmb, vagyis titkos megbízotti minőségben foglalkoztatták.

A Magyar Nemzet azt írja, hogy megszerezte a politikus állambiztonsági nyilvántartó kartonját, valamint birtokukban van a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság III/II. osztályának több (eredetileg) szigorúan titkos minősítésű aktája és Szita kézzel írt jelentése a nyolcvanas évekből.

Bár elterjedt tévhit, hogy a III/II-eseket kémelhárítóként külföldiek ellen vetették be és a környezetüknek a belügyes III/III-asokkal szemben nem ártottak, a Nemzet által ismertetett dokumentumok ezt sokadjára cáfolják. Szita-Krakus ugyanis eszerint jó párszor jelntett a saját családjáról, rokonairól, ismerőseiről is, családi eseményeken történteket emlegetve, ha a sztoriban előkerült mondjuk bármilyen külföldi vendég.

A leközölt papírokból az derül ki, hogy Szita feladataként

„az idegenforgalmi szezonban a laktanyák környezetébe beutazott nyugati állampolgárok tevékenységének figyelemmel kísérését, vizuális felderítő magatartások kiszűrését, illetve a környezetben élő, és nyugati áp.-kat (állampolgárokat) fogadó magyar áp.-k személyének, kapcsolatainak felderítését”

szabták meg.

Krakus tmb lelkesen jelentett, a feladatot hazafias alapon vállalta, tartótisztje többször megdicsérte a papírokban. A feltehetően ugyanezekből a papírokból dolgozó Ungváry Krisztián történész 2005-ös, Népszabadság-beli cikke szerint Szita a számára szabott feladatokon túl, lelkesen együttműködött az állambiztonsággal, jelentett például az egyik disszidálni szándékozó barátjáról is, de összességében feltehetően nem okozott kárt senkinek jelentéseivel, ám az, hogy a dolog titokban maradhatott, azzal a magyar demokrácia károsodott.

Bár az egész Szita-sztori nagyon szomorú, a nemzetes cikk legdurvább mondata szerintem egyértelműen az, hogy

Fenesi Lajos nyugalmazott alezredest, egykori beszervezőt 2004 augusztusában Lamperth Mónika belügyminiszter a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel tüntette ki.

A folyamatosan Soros ügynökeivel riogató Szita Károly a nevét először 2005-ben hozták kapcsolatba egy Krakus Péter fedőnevű titkos megbízottal, aki az 1980-tól 1989-ig tartó aktív időszakában a dossziéban fellelhető adatok szerint több mint 100 alkalommal találkozott III/II-es tartótisztjével, és adott információkat a családjáról meg a Növényvédő és Agrokémiai Állomásnál dolgozó munkatársairól is. Krakushoz hasonlóan itt dolgozott Szita is: 1981 és 1988 között az állomás biológiai laboratóriumát vezette. Ugyan feltűnő a hasonlóság a két ember között, Szita mindenkit biztosított: visszaéltek a személyi adataival, amikor valaki elkészítette a 6-os kartont, ami szerint Fenesi Lajos rendőrfőhadnagy őt szervezte be 1980. július 2-án a III/II-es osztályhoz Krakus Péter fedőnéven, sőt Szita még pert is indított, igaz, nem rágalmazásért, becsületsértésért vagy jó hírnév megsértéséért, hanem államtitoksértés, hivatali hatalommal való visszaélés és államtitoksértés miatti feljelentés elmulasztása miatt.