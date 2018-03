Vágó Gábor bocsánatot kért, amiért részegnek nevezte Gyurcsányt

„Ezúton is bocsánatot kérek tőle,ha bármikor is szóval, tettel vagy gondolattal megbántottam volna. Legyen ez akár a múltban, akár 2006-ban, legyen ez tegnap is”- jelentette ki a műsorban Vágó Gábor hétfő este az ATV-n.

Vágó Gábor a baloldali ellenzéki pártok vasárnapi egyeztetése után utalgatott arra a 444-nek, hogy Gyurcsány Ferenc be volt állva a tárgyalások alatt : „Ha én mondjuk részeg vagyok, és meghívok barátokat otthonra beszélgetni, az a minimum, hogy őt is megkínálom whiskeyvel.” Erre Gyurcsány Ferenc és Molnár Csaba bejelentették, hogy beperlik Vágó Gábort.



Vágó a műsorban arról beszélt, hogy elsősorban szellemi részegségre gondolt, mivel a DK vezetői szerinte egyszer azt üzenték, hogy nyitottak a Jobbikkal való tárgyalásra, aztán azt, hogy a tárgyalóasztalnál már mereven elzárkóznak ettől. Hozzátette, ezért kell bocsánatot kérnie, mert úgy érzi, ez az egyetlen módja annak, hogy együtt tudjanak működni, „és a bizalmi szint kialakuljon”.

Később beszélt arról is, hogy a választókerületek felében szükség van együttműködésre az összes parlamenti párt között, és szükség van arra, hogy 6 millió ember elmenjen szavazni. A vasárnapi tárgyalás után az LMP és a Jobbik vezetői hétfőn egy benzinkúton tárgyaltak az autópálya mellett.