Tárgyalt az MSZP, a DK és az LMP az összefogásról, de semmire se jutottak

Vasárnap kora este tárgyalóasztalhoz ült az MSZP, a DK és az LMP elnöke, illetve még néhányan a pártok vezetői közül, hogy megvitassák, hogyan működhetnének együtt az április 8-i választáson.

Nem jutottak előre.

Mindhárom párt elnöke meglehetősen zavarosan fogalmazott a találkozó után, leginkább idegesség sugárzott mindannyiukból. A három sajtótájékoztatón készült felvételeink itt láthatóak, először Karácsony Gergely és Molnár Gyula (MSZP), utána Gyurcsány Ferenc és Molnár Csaba (DK) végül pedig már az utcán Szél Bernadett és Ungár Péter (LMP) próbálták elmagyarázni, hogy mi történt.

Ami egyértelműen kiderült:

Elvben mindenki tudja, hogy a Fidesz-kormány leváltásához össze kell fogniuk az ellenzéki pártoknak.



Az LMP szerint az összefogásnak akkor lenne ereje és értelme, ha minden párt benne lenne, tehát a Jobbik is.



A Jobbikot is meghívták a vasárnapi találkozóra, nem mentek el, viszont Szél Bernadett és Vona Gábor hétfőn külön tárgyalnak majd.



Az MSZP és a DK szerint nem baj, ha a Jobbik nem vesz részt a koordinálásban, elég az LMP-vel is megegyezni, hogy a Fidesz ne tudjon kormányt alakítani.



Talán még lesz folytatása a vasárnapi egyeztetésnek, azt legalábbis senki sem mondta, hogy kizárt, hogy folytassák.



Gyurcsány és Karácsony leginkább azt sugallta, hogy a labda most az LMP-nél pattog, mert ők ragaszkodnak ahhoz, hogy a Jobbikkal is legyen tárgyalás, de mivel a Jobbik nem jött el, ezért ezt nehéz most megoldani. Az viszont már nem derült ki, hogy örülnének-e annak, ha például hétfőn Szél Bernadett meggyőzné Vona Gábort, hogy szálljon be a Jobbik is a tárgyalásba.

Amikor a 444-től Plankó Gergő megkérdezte Karácsony Gergelyt, hogy akarna-e a Jobbikkal összefogni, akkor Karácsony annyit mondott, hogy ugyan bárkivel kész tárgyalni, de attól óva int mindenkit, hogy ne a baloldalra szavazzon. Ezt sem igennek sem nemnek nem lehet venni. Gyurcsány Ferenc is úgy kerülte meg az egyenes állásfoglalást, hogy mivel a Jobbik nem akart tárgyalni, ezért azokról a pártokról lehet csak beszélni, amelyek tárgyaltak.

Szél Bernadett és Ungár Péter (LMP) azt állították, hogy a tárgyaláson Gyurcsány Ferenc világosan kimondta, hogy a DK nem fog együttműködni a Jobbikkal, miközben március 15-én ennek ellenkezőjére utalt az Vámház téri tüntetésen. Ezt Szél fontos új információnak értékelte, ez volt az egyetlen konkrét dolog, amire azt tudta mondani, hogy kiderült ezen a vasárnapon. Vágó Gábor (szintén LMP) pedig arról beszélt, hogy a vendéglátójuk részeg volt, és ezzel minden bizonnyal Gyurcsány Ferencre célzott, mert a tárgyalást a DK székházában, Gyurcsány Ferenc irodájában tartották.

Karácsony Gergely (Párbeszéd, MSZP-miniszterelnök-jelölt) volt a legderűsebb a tárgyalás után, ő arról beszélt, hogy eleve nem várt többet ettől a fordulótó, mint hogy elkezdődjenek az egyeztetések, és várja a folytatást, és legkésőbb a választás napjáig meg lehet még egyezni. Molnár Gyula pedig azt mondta, hogy "én optimista vagyok".

A hódmezővásárhelyi polgármester-választás óta különösen nagy a nyomás az ellenzéki pártokon, hogy döntsék el, a Fidesz legyőzése vagy az egymás elleni harcuk a fontosabb-e. Azon a választáson kiderült, hogy egy erősen fideszes városban, a Fidesz relatív jó szereplése mellett is győzhet egy ellenzéki jelölt, ha mindegyik párt támogatja. Ott a Jobbiktól az MSZP-ig, az LMP-től a DK-ig megtették ezt a pártok.