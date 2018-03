Orbán Viktor országjáró kampányturnéja során szerdán eljutott Bakonysárkányra is, ráadásul állítólag meglepetésszerűen. Kész szerencse, hogy a falu apraja-nagyját a miniszterelnök váratlan, nem tervezett látogatásától függetlenül is épp összeterelték, így a miniszterelnöknek itt is lehetősége volt cselekvőképtelen kiskorúakkal feldíszítenie környezetét: