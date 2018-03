Kerülőúton kap havi 2,5 milliót az MKB pénztáraitól a a fideszes Szatmáry Kristóf

A Miniszterelnökség miniszteri biztosa havi 2,5 millió forintot kap az MKB Bank nyugdíj-, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárának elnökeként, derítette ki a 24.hu. Ráadásul az összeférhetetlenségi szabályokat megkerülve, biztosítás formájában kapja meg a jövedelmét. Mellette Szatmáry Kristóf a költségeit is állják.

Szatmáry Kristóf kereskedelempolitkáért felelős miniszteri biztos, itt még a BKIK elnökeként

Megoldották, hogy ne legyen szabályellenes

A lap kiderítette, hogy Szatmáry Kristófot 2016 tavaszán az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár elnökévé választották. Nem sokkal később a pénztár közgyűlése havi 1 millió forintos tiszteletdíjat állapítottak meg neki. Azt azonban tudták, hogy ezt Szatmáry nem veheti fel, mivel a parlamenti képviselői munka összeegyeztethetetlen például gazdasági tisztséggel.



A szabályt végül úgy kerülték meg, hogy az 1 milliós tiszteletdíj értékének megfelelő biztosítást kötöttek a nevére.

Ezen felül évi 1 millióért számolhatott el reprezentációs költségeket, a pénztár fizeti a telefonszámláját, laptopot is kapott, az internetet is állják, és ha a pénztár partnereit keresi, akkor a benzint, a parkolási díjat,a szállásdíjat és az étkezési költségeket is fizetik. Nem sokkal később még emeltek is a költségtérítésen. Később ezekre is évi egymilliós plafont határoztak meg.

Másik 1 millió

2016 decemberében Szatmáryt az MKB Nyugdíjpénztáránál is elnöknek választották, ahol szintén havi 1 milliós tiszteletdíjat szavaztak meg neki, amit ugyanúgy biztosítás formájában kapott meg. Aztán tavaly novemberben nyugdíjpénztárnál a Szatmárynak járó jövedelem összegét havi 1,5 millió forintra emelték.

A 24.hu kiderítette, hogy emellett a nyugdíjpénztár évente maximum 2 millió forint értékben állja Szatmáry utazásait, szállását, parkolási díját, taxizását, reprezentációs kiadásait is.

Vagyis a a két pénztártól összesen havi 2,5 millió forint jövedelemhez fér hozzá a miniszteri biztos, de mivel tiszteletdíjként nem vehetné fel, a pénztárak biztosítást kötnek a javára.

Ehhez évente összesen 3 millió forint elszámolható juttatás, költségtérítés is jár.

A Fidesz a lapnak azt állította, hogy Szatmáry személybiztosításai pontos értékük szerint szerepelnek a vagyonnyilatkozatában.