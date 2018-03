A Playboy is otthagyja a Facebookot

A világ legismertebb erotikus lapjának kiadója közleményben jelentette be, hogy mostantól nem lesznek elérhetőek Facebookon. Az oldalnak 25 millió lájkolója volt, és ezzel egy újabb ismert név csatlakozott az adatkezelési botrányok után elindult #DeleteFacebook-kampányhoz. Múlt pénteken Elon Musk is bejelentette, hogy a Tesla és a SpaceX is otthagyja a közösségi oldalt.

A Playboy közleménye szerint követőik miatt döntöttek így, egyszerűen nem akarják kitenni őket azoknak az adatkezelési hiányosságoknak, melyek kiderültek az utóbbi hetekben. (Verge)