Simonka Györgynek megtiltották, hogy óvodások fotóival kampányoljon

Simonka Györgyöt másodszor marasztalta el óvodai kampányért a Nemzeti Választási Bizottság. Neki közel 700 ezer forintja bánja, hogy engedély nélkül tett közzé a kicsikről készült fotót a Facebookon - írja a HírTV.

„Indítványozom, hogy

a határozatunk tiltsa el a jogsértőt a további jogsértéstől, és szólítsuk fel a határozat szerinti óvodában készült felvételek eltávolítására a közösségi oldalról.

Indítványozom, hogy Simonka György képviselőjelöltet a Nemzeti Választási Bizottság a kiszabható legmagasabb összegű, 690 ezer forintos bírsággal sújtsa, annak befizetésére kötelezze” - közölte Patyi András, az NVB elnöke közölte.

Amikor a Kúria először marasztalta el Simonkát, megkérdeztük a Fideszt: jelzik-e a képviselőjelölteknek, hogy ne kampányoljanak iskolákban, óvodákban?

Amire a párt szóvivője azt válaszolta:

„A bíróság döntését mind Simonka György, mind a Fidesz természetesen tiszteletben tartja, ezzel együtt fenntartjuk azt a véleményünket is, hogy az óvodásoknak nincs választójoga.”

A Fidesz olyannyira nem akar felhagyni az óvodások képeinek felhasználásával, hogy csütörtökön az NVB megbírságolta Orbán Viktort is, amiért kampánytevékenységet folytatott a dadi óvodában, és felszólította, hogy távolítsa el az arról készült videót a Facebook-oldaláról. A videó azonban most is ott van, a miniszterelnök szóvivője pedig azt nyilatkozta, hogy