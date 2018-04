Ezekben a választókerületekben vetette be a Fidesz a legfontosabb fegyverét: Orbánt

Orbán Viktor a február végi hódmezővásárhelyi polgármesterválasztáson elszenvedett fideszes vereség után kampányüzemmódba kapcsolt, elkezdte a hagyományos országjárását. A Fidesz minden kampányban Orbánt tartja a legnagyobb fegyverének, épp ezért a miniszterelnök általában olyan körzetekben jelenik meg, amiket a Fidesz saját belső mérései alapján nyerhetőnek, de rizikósnak tart.

Ezekben a körzetekben különösen nagy tétje lehet a szavazásnak, össze is szedtük, hol fordult meg Orbán az elmúlt hónapokban.

A miniszterelnök kampánystratégiájából az látszik, hogy

a Fidesz március elején még valószínűleg azzal számolt, hogy komoly, a hódmezővásárhelyihez hasonló ellenzéki koordináció lesz; Orbán nem jár olyan kerületekbe, amiket valószínűleg elbukik a Fidesz; billegő, harcos kerületekbe jár, vagy olyan helyekre, ahol a Fidesz tapasztalatlan jelöltet indít; ez alól csak a női jelöltek képeznek kivételt, Orbán nagyon sok női jelöltet felkeresett még a stabil támogatottságú jelöltek közül is, valószínűleg azért, mert így akarják hangsúlyozni, hogy a Fidesz törődik a nőkkel és ezzel akarják mobilizálni a párt női szavazóit.

Erőviszonyok az Orbán által meglátogatott választókörzetekben (%) Megye Választókerület száma Székhely Fidesz MSZP-P Jobbik DK LMP Baranya 4 Szigetvár 43,4 24 22,9 Komárom-E 3 Komárom 44,3 18,4 21,4 Budapest 6 VIII. ker 32,1 14,9 23,5 Budapest 1 Belváros 37 20(50)* Somogy 1 Kaposvár 38,5 23,7 21,2 Somogy 2 Barcs 46,1 30 17,2 Somogy 3 Marcali 46,3 16,9 27,5 Somogy 4 Siófok 45,1 21,8 21,6 Zala 3 Nagykanizsa 39,2 30,7 20,2 Jász-N-Sz 1 Szolnok 36,4 21,7 28,5 Borsod-A-Z 1 Miskolc 32,8 35,6 21,1 Borsod-A-Z 2 Miskolc 33,2 28,5 27,7 Borsod-A-Z 6 Tiszaújváros 40,3 18,3 33,5 Szabolcs-Sz-B 1 Nyíregyháza 34,5 27,2 25 Szabolcs-Sz-B 2 Nyíregyháza 42,3 33,8 17,1 Szabolcs-Sz-B 6 Nyírbogát 47,6 15,6 32,4 Pest 6 Gödöllő 41,2 19,1 20,9 Veszprém 2 Várpalota 43,5 22,9 19,7 Fejér 3 Bicske 47,7 15,8 19,3 Jász-N-Sz 2 Jászapáti 42,7 34,1 15,8 Fejér 4 Dunaújváros 35,2 27,3 24,8 Heves 1 Eger 36,6 32,3 18,1 Forrás: 444-gyűjtés; az egyéni jelöltek népszerűségéhez a Taktikaiszavazas.hu aggregált, felméréseken alapuló adatait használtuk (Módszertan); * - (Ellenzéki koordináció miatt átszavazással kalkulált adat)

Eger

A miniszterelnök Egerben, azaz Heves megye 1. választókerületében kezdte a kampánykörútját, ahol Nyitrai Zsolt fideszes jelöltnek segített az aláírásgyűjtésben. Itt mondta azt, hogy mosógépet is egyszerűbb eladni, mint Nyitrait. Orbán választása nagyon is tudatos, hiszen benne van a pakliban, hogy Heves megye április 8-án teljesen bejobbikosodik: a megye mindhárom választókörzetében, Egerben, Gyöngyösön és Hatvanban is jó esélyekkel indulnak Vonáék. Gyöngyösön maga a Jobbik-elnök a jelölt, és azt a kerületet valószínűleg be is húzza.

A három Heves megyei körzet közül Eger és Hatvan még menthető lehet a Fidesz számára, Hatvanban azonban az a Szabó Zsolt államtitkár indul, akiről a kampányban dokumentumokra hivatkozva azt írta a Magyar Nemzet, hogy több mint egy milliárd forintot parkoltat egy offshore számlán, korábban is voltak kínos ügyei, és Lázár Jánossal is volt komoly vitája.

Egerben viszont a jó fideszes katonának tartott Nyitrai mellett könnyebb volt kampányolni. Itt a jobbikos Mirkóczki Ádám indul a Fidesz ellen, és a taktikaiszavazas.hu szerint az átszavazásokkal simán megverheti Nyitrait.

Dunaújváros

Dunaújváros nem inog ennyire, itt a taktikaiszavazas.hu szerint még átszavazásokkal is a fideszes Galambos Dénes, azaz a jelenlegi képviselő győz. Ennek oka elsősorban az, hogy a választókerületben erős ugyan a Jobbik, de a DK-s jelölt támogatottsága is magas. Az átszavazásokkal a jobbikos Pintér Tamás nagyon feljöhetne, még annak ellenére is, hogy Dunaújváros 2010 előtt inkább balos körzetnek számított.

Jászapáti

Jászapátin a Fidesz természetesen Pócs Jánost indítja, akinek stabil előnye van a jobbikos Budai Lóránttal szemben, átszavazások esetén azonban ez a verseny is nagyon-nagyon szorossá válhat, szorosabbá Dunaújvárosnál is. A harmadik erő egyébként itt is a DK, és ugye arra nagyon kevés az esély, hogy épp Gyurcsányék és a Jobbik között alakuljon ki érdemi koordináció. Tehát a Fidesz itt inkább szoros győzelemmel számol.

Bicske

Orbánnak ez kötelező kör inkább: a hazai pálya. Itt nem rezeghet a léc: az összes említésre méltó felmérés a fideszes Tessely Zoltán stabil előnyét mutatja, a képviselőt akkor is csak megszorongatni lehetne, ha az MSZP-P és a Jobbik összes szavazója ugyanoda szavazna.

Várpalota

A miniszterelnök egy fontos elkerülőutat adott át Várpalotán, ahol a mérések szerint a fideszes Kontrát Károly a legesélyesebb. Erős ugyan a Jobbik is, de a harmadik a DK, és Kontrát csak koordinációval lenne verhető. A körzetben azonban még bármi történhet, itt lépett ugyanis vissza az LMP-s jelölt a jobbikos Kepli Lajos javára, ami nagyban növelte a Jobbik esélyeit. A biztos ellenzéki győzelemhez azonban Jobbik-DK-Momentum koordinációra lenne szükség.

Gödöllő

2014-ben is magabiztosan hozta a körzetet a fideszes Vécsey László József, és a mérések szerint most is ez történhet, holott Vécseynek nincs abszolút többsége. Helyben nagyjából ugyanannyira erős a Jobbik és az MSZP-P jelöltje, de komoly támogatottsága van az LMP-nek is. Márki-Zay Péter épp ezért ebben a kerületben az LMP-s jelöltet ajánlja, mert ő könnyebben integrálhatja a jobbikos és MSZP-s szavazókat, viszont ha csak az LMP-sek szavaznának át akár a Jobbikra, akár a szocialista jelöltre, ez a körzet akkor is nyerhető lenne az ellenzéknek.

Fontos, hogy Orbán még akkor járt Gödöllőn, Várpalotán, Dunaújvárosban és Jászapátin is, amikor még nem volt lefutva, hogy lesznek-e komoly ellenzéki visszalépések. Könnyen lehet, hogy a Fidesz is csak azért izgult kezdetben ezekért a körzetekért, mert azt hitték, hogy Márki-Zay hódmezővásárhelyi sikere után komolyabb ellenzéki koordináció várható, mint ami végül megvalósult.

Nyírbogát

A Nyírségben a fideszes Simon Miklósnak stabil a támogatottsága, de neki sincs abszolút többsége. A jobbikos jelölt esetleg őt is meg tudná szorongatni, de az MSZP-P is erősnek mondható jelöltet indított: Veres János korábbi pénzügyminisztert. Orbán nyírbogáti látogatása is jól demonstrálja, hogy Orbán kampányának szervezésekor a Fideszben szinte biztosan azzal számoltak, hogy lesz ellenzéki koordináció, máskülönben semmi értelme nem volt Orbán odautazásának.

Nyíregyháza

Hogy Nyíregyházára miért látogatott el a miniszterelnök, az már érthetőbb: átszavazásokkal akár mindkét nyíregyházi körzetet elveszíthetik. Nyíregyháza 2010-ig szocialista erősség volt, azóta viszont a Jobbik is följött a Fidesz nyakára. Vinnai Győzőt a jobbikos Fülöp Erik. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyes választókörzetben a szocialista veterán, nyugdíból reaktivált Csabai Lászlóné, volt tanácselnök és polgármester támogatottsága alig marad el a fideszes Szabó Tündéé mögött. Ha a jobbikos Lengyel Máté hívei átszavaznának Csabainéra, simán nyerhetne. A szabolcsi kettes körzetben a Jobbik jelöltje, Fülöp Erik szinte alig van lemaradva a fideszes Vinnai Győző mögött. Itt már nincs szocialista jelölt, a DK-soknak és az LMP-seknek kellene átszavazniuk.

Tiszaújváros

Tiszaújvárosban a Fidesz új jelöltet indít, Koncz Ferencet. Ennek oka, hogy Mengyi Roland nem tud indulni a Voldemort-ügy miatt. Koncz pozíciója nem is annyira biztos, a taktikaiszavazas.hu szerint átszavazással a jobbikos Bíró Lászlónak állna a zászló ebben a körzetben. Nem véletlen, hogy Orbán ebben a körzetben két várost is meglátogatott, Tiszaújvárosban a MOL új üzemét adta át, aztán megállt Szerencsen is csokit venni.

Miskolc

Miskolc 1. azon kevés választókörzet közé tartozik, amiket a mérések szerint még érdemi átszavazások nélkül is bukna a Fidesz: Csöbör Katalin itt annak ellenére kaphat ki a jobbikos Jakab Pétertől, hogy a DK is kifejezetten erős jelöltet indított, Debreczeni József támogatottságát 21 százalékra mérik.

Miskolc 2-ben valamivel jobb a helyzet, itt szorosan bár, de lehet befutó a fideszes Hubay György, de hátra itt sem dőlhetnek Orbánék, ugyanis szorosan mögöttük van a jobbikos Pakusza Zoltán és az MSZP-P jelöltje, Varga László is. Az ellenzéki szavazók számára itt az a nehéz, hogy a Jobbik és a baloldal jelöltje nagyjából ugyanakkora támogatottsággal rendelkezik, így szinte lehetetlen meghatározni, melyikük lenne az esélyesebb ellenzéki jelölt.

Szolnok

Kállai Máriának, a szolnoki fideszes jelöltnek nem kell ennyire izgulnia, átszavazásokkal számolva is lehet némi előnye a jobbikos Csikós Attilával szemben. Hogy Orbán miért ment mégis Szolnokra, azt három dolog magyarázza:

hogy a Fidesz nem azzal a jelölttel indul, akivel itt 2014-ben nyertek;

hogy a Fidesz kevés női képviselőjelöltje közül szinte mindegyiket támogatta személyesen is Orbán egy választókerületi látogatással;

és hogy Szolnokon viszonylag erős az LMP, és szabad szemmel látható a Momentum, ezért az esetleges visszalépések nagyon nyitottá tehették volna a versenyt.

Nagykanizsa

Nagykanizsa országosan is az egyik legszorosabb körzet, a mérések szerint a jobbikos Zakó László egészen biztosan megszorongatja, és akár le is győzheti a fideszes Cseresnyés Pétert.

Somogy megye

Orbán bejárta Somogy megye nagy részét egy kampánykörúttal. Hogy mit mérhettek a Fideszben, ami alapján úgy tűnt, hogy ennek értelme lehet, nem tudni, a rendelkezésre álló adatok alapján ugyanis a megyék közül Somogynál talán csak Bács-Kiskun stabilabban fideszes (nem véletlen, hogy oda Orbán be sem tette a lábát a kampányban, csak akkor, amikor a határra járkált). A taktikaiszavazas.hu szerint mind a négy Somogy megyei körzetet a Fidesz fogja elhozni. Egyedül Kaposváron lehetne valami csoda folytán megszorítani őket, de ahhoz is MSZP-DK-Jobbik koordináció kellene, amire már gyakorlatilag semmilyen érdemi esély nincs.

Budapest Belváros

Orbán próbált ugyan a KDNP-s Hollik István mellett kampányolni, de mivel Budapest 1. választókerülete végül országosan is az egyik legszebb példája lett a Jobbik nélküli ellenzéki koordinációnak, Holliknak nem sok esélye maradt az itt marginálisnak számító Jobbik mellett egyedül állva maradó LMP-s Csárdi Antallal szemben. Ha Hollik „Megtévesztették a Nobel-díjasokat” István itt bukik, akkor valószínűleg be sem ülhet a parlamentbe, a Fidesz-KDNP listáján ugyanis nincsen bejutó helyen.

VIII. kerület

Kocsis Máté választókerülete viszont azt mutatja meg, mi történik, ha nem koordinál az ellenzék. A Belváros és eközött nincsenek olyan nagy különbségek, maximum annyi, hogy itt valamivel erősebb a Jobbik. Kocsis Máté támogatottsága alacsonyabb, mint Hollik Istváné, mégis több esélye van nyerni, itt ugyanis sem az Együtt, sem a Momentum, sem a DK, sem az LMP nem lépett vissza. A legerősebb ellenzéki jelölt, a DK-s Ara-Kovács még így is behúzhatja a kerületet, de sokkal nagyobb lesz a harc, mint a Belvárosban.

Komárom

Az, hogy Orbán meglátogatta Czunyiné Bertalan Juditot, szintén inkább azzal magyarázható, hogy ebben a kampányban nagyon szeretett női fideszes jelöltek közelében tartózkodni, mint azzal, hogy Czunyinénak sok félnivalója lenne a kerületében. Ezt a látogatást egyébként Orbán több százezer forintja bánta, itt látogatott ugyanis meg egy óvodát, amiért megbírságolt az NVB. A mérések szerint egyébként Komárom az erős LMP és az erős Momentum miatt még akkor sem lenne nyerhető az ellenzéknek, ha a jobbikosok és az MSZP-sek ugyanoda szavaznának.

A női jelöltek támogatása azonban láthatóan eléggé sután megy a miniszterelnöknek, ahogyan Czunyiné mellett ezt be is mutatta.

Szigetvár

Szigetváron a Fidesz Nagy Csabát indítja, aki bármikor segít Orbánnak az ujján számolni, ha épp erre van szüksége a miniszterelnök úrnak.