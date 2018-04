Az M7-esen és az M3-ason is a főváros felé tartó készenléti rendőröket láttak

Készenléti rendőröket szállító furgonokat láttak olvasóink két autópályán is. Mindegyikük leírása szerint "konvojszerűen" haladtak a furgonok a főváros irányába az M3-as és az M7-es autópályán.

A főváros felé tartó rendőrségi furgon az M3-as autópályán. Olvasónk szerint legalább tíz ilyen húzott el mellettük Fotó: Olvasónk

"Épp Debrecenről tartunk Budapest felé az M3-ason, és rendőrautók özönlenek a főváros felé, már legalább 10 furgon elhajtott mellettünk. Tök ijesztő amúgy" - írta egyikük. Az M3-ason tudósítóink is legalább nyolc, nyugat felé tartó rendőrségi furgont láttak.

Egy másik olvasónk az M7-es autópályán látott a főváros felé tartó, konvojban haladó rendőrségi furgonokat. Az ügyben kerestem a rendőrséget, egyelőre még csak a szíves türelmünket kérik a válasz megküldéséig.

UPDATE: Egy kaposvári olvasónk jelzése szerint azért Somogy megyében se kell aggódniuk a közrend miatt aggódóknak, "van még ott, ahonnan azok mentek". Elmondása szerint Kaposváron jelenleg is elég nagy a mozgolódás a Készenléti Rendőrség és a városi kapitányság épületei körül. "Igaz, a kora délután ott látott rendőrségi furgonok egy része – amikről magam is fotót készítettem meglepettségemben – azóta eltűnt, még így is mintha a szokásosnál többen lennének szolgálatban" - írta, és csatolta a felvételt a kora délután a rendőrség előtt várakozó furgonokról.