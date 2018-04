Két napja kapta meg a szavazólapját a Kanadában élő választó, amit tegnap éjfélig kellett volna visszaküldenie Magyarországra

Újabb olvasónk számolt be arról, hogy külföldön élő magyar állampolgárként szeretett volna szavazni, de erre nincs lehetősége, mivel a Nemzeti Választási Iroda késve adta fel számára a levelet.

Olvasónk Kanadában él, és mint írja, direkt minden papírmunkát elvégzett ahhoz, hogy szavazhasson: tavaly októberben beadott minden szükséges dokumentumot, és haza is küldte ezeket.

Mint írja, erre válaszul meg is kapta a szavazólapot, de azt csak március 28-án adták fel, és április 6-án kapta kézhez. Mivel a levélben benne van, hogy a szavazatának vissza kell érnie április 7-éig éjfélig, ezt akkor sem tudta volna véghezvinni, ha kifizeti a leggyorsabb postázási módot, amit amúgy szívesen megtett volna.

Fotókat is küldött arról, hogy mit mikor kapott kézhez. Nem ő az egyetlen, aki hasonlóan járt, az utóbbi napokban több olvasónk is hasonló esetről számolt be.

Április elején derült ki, hogy az NVI késve adta fel a borítékokat, akkor Pálffy Ilona azt javasolta, hogy a levélszavazók most már ne is adják postára a borítékokat, mert azok nem érkeznének meg időben, helyette vigyék inkább el a külképviseletre, és majd onnan hazaszállítják őket a külképviseleti szavazatokkal együtt. Ez azonban nem minden országban egyformán könnyen kivitelezhető feladat, Kanadában például több ezer kilométeres utazást is jelenthet.