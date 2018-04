A Jobbik is teljes körű újraszámlálást követel

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1-es választókerületében, Miskolcon még nincs végeredmény: itt a jobbikos Jakab Péter előtt a mostani képviselő, a fideszes Csöbör Katalin vezet, 775 szavazattal. Az utolsó urnából 3199 szavazatot számolnak majd meg.

De minthogy egyre több a kérdés, sok választókerületben furcsa dolgok történtek, a DK és a Jobbik is választási csalást sejt, az LMP pedig teljes körű újraszámlálást szeretne, a Jobbik helyi jelöltje, Jakab Péter sajtótájékoztatón bejelentette, ők is újraszámlálást fognak kezdeményezni a törvényi határidőn belül.

Azt mondta, számítottak arra, hogy élelmiszerosztás és szavazószállítás is lesz, illetve Ukrajnából is hoznak szavazókat, de úgy tűnik, még a Nemzeti Választási Irodától is kapott segítséget a Fidesz: a szerver megbénult, és amikor az első részeredmények megjöttek, már 70-80 százalékos feldolgozottságnál jártunk, ráadásul az utolsó fél órában 170-180 ezer szavazat eltűnt a rendszerből. Felidézte azt is, hogy volt olyan kör, ahol a Jobbik 0 szavazatot kapott, míg egy ismeretlen párt 122-t.