Szájer az Európai Néppártnak azt írta, hogy elsöprő médiaerővel szemben kellett kampányolnia a Fidesznek

Arról ír az Index, hogy Szájer József fideszes EP-képviselő egy hosszú emailt írt a választásokról az EP-frakciótársainak és az Európai Néppárt (EPP) elnökének. A győzelmet megköszönte az EPP-s kollégáinak, és háláját fejezte ki a frakcióvezetőnek, Manfred Webernek, amiért személyesen is támogatta a Fidesz kampányát Budapesten.

Fotó: Botos Tamás

A lap szerint Szájer az esélyekről felvázolt valamit, ami a valósággal teljesen ellentétben áll:

„Mindegyik párt és a média jelentős része (amelyet oligarchák finanszíroznak, mint Simicska Lajos vagy Soros György) ellenünk kampányolt. »Hét az egy ellen« harcot vívtunk a kormányzáshoz szükséges többségért. Olyan erőkkel küzdöttünk, amelyeknek elsöprő médiaereje, példátlan befolyása és majdnem határtalan erőforrásai voltak. (Szerencsére megosztottak voltak… a mi erőnk az egységünkben rejlett!) Az ő forrásaik gyakran erős külföldi támogatással jártak együtt, az önök országainak médiájától, politikai pártjaitól, az önök otthoni riválisaitól.”

Mindezt úgy írja Szájer, hogy szinte korlátlan közpénzforrásokkal megtámogatva, pofátlanul, álhíreket tömegesen terjesztve kampányolt a Fidesz mellett és az ellenzéki pártok ellen a közmédia, a TV2, az Origo, a Lokál, a Ripost, stb., és a választás előtti napon így néztek ki a megyei lapok:

A Mediaworkshöz tartozó megyei lapok címlapjai a választás előtti napon

Egyébként az EBESZ megfigyelői szerint az állam és a Fidesz sokkal több forráshoz fért hozzá az ellenzéknél, szóval nem volt egyenlő a verseny.

Szájer szerint abszurd a vád, hogy a Fidesz kampánya antiszemita volt, ahogyan Soros Györgyöt kritizálta. A Fidesz szerinte zéró toleranciát hirdet az antiszemitizmus ellen, amit legutóbb Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök budapesti látogatásakor is megerősítettek. De még azt is visszautasította, hogy a kampány idegengyűlölő lett volna, mert nem különböző származású emberek, hanem az ellenőrzés nélküli tömeges bevándorlás ellen szólt, és azok ellen, akik azt akarták, hogy az folytatódjon. Szájer azt tanácsolja az Európai Néppártnak is, hogy ezt a témát ne engedjék át az Európa-ellenes erőknek, az európai baloldalnak, akik le akarják állítani a kontrollt a határokon.

Szájer szerint a Fidesz elleni politikai, ideológiai vádaskodások nem fognak elmúlni, és a céljuk az lesz, hogy gyengítsék az EPP-t az Európa jövőjéért való küzdelemben. Szájer azzal zárt, hogy:

„Az ellenfeleink gyakran tagadják a valóságot, és ez továbbra is az ő gyengeségük lesz. Nem szabad hagynunk, hogy ránk ragasszák.”

(Index)