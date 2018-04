Soha nem érdeklődtek még ennyien ellenzéki tüntetés iránt

Általában kiszámíthatatlan, hogy mennyien mennek el valójában egy-egy népszerű Facebook-eseményre, de ha csak a netes lelkesedést nézzük, akkor a szombati tüntetés veri az eddigi legnagyobb ellenzéki megmozdulásokat.

A 2014-es netadós tüntetések idején a legnagyobb vonulásra 43 ezren jelentkeztek és 7,5 ezren nyomtak a Talán gombra. A 444 becslései szerint végül 15-20 ezren lehettek, de mások ennél nagyobb számokkal dobálóztak.



A tavaly áprilisi CEU-s tiltakozások legnépszerűbb programjára 21 ezer ember jelentkezett és további 22 ezer érdeklődött.



A holnapi „Tüntetés a demokráciáért” most 34 ezer résztvevőnél és 82 ezer érdeklődőnél jár.

(A netadó és a CEU-botrány között váltott a Facebook, és a talánból lett az érdeklődés.)

Abcúg netadó! Fotó: Móricz-Sabján Simon/Népszabadság

A holnapi Mi vagyunk a többség! - Tüntetés a demokráciáért szervezői főként a diáktüntetésekről ismert fiatalok. A leírásban négy dolgot követelnek:

A szavazatok újraszámlálását!



Gyűlöletkampány helyett szabad sajtót, pártatlan közmédiát!



Tisztességes választást! Új választási törvényt!



Az ellenzék ne magával harcoljon, hanem álljon ki a többségért!

Ha már így megszólították őket, az ellenzéki pártok - a Jobbik, az MSZP, az LMP, a DK és a Momentum - is jelezték, hogy jönnek. Az egyik szervező azt mondta az Indexnek, hogy az esemény pártoktól független, és a demonstráció főszervezői közül menet közben kiderült, hogy „mindenki más ellenzéki pártra szavazott”.

Ellenforradalmárok, rettegés

Mióta látható a nagy érdeklődés, a kormánymédia arról cikkezik, hogy „szélsőbaloldali, anarchista csoportosulások és a Soros-hálózat válogatott katonái... akarják szombat este lángokba borítani fővárosunkat”. Az Origo szerint emiatt „rettegnek az Opera közelében lakók”. A Békemenetet szervező CÖF azt tartotta fontosnak megjegyezni a tüntetésről szóló közleményében, hogy „bolsevik-kommunista ellenforradalmi hagyományokkal élni veszélyes forgatókönyv. A magyarországi ellenzéki pártoknak, a vereség tapasztalatait elemezve nem hőbörgésre, hanem átgondolt megújulásra van szükségük.”

A rendőrség is készül: tegnap írtuk meg, hogy a Kossuth téren és környéken kamerákat szereltek fel, amelyekből egy olvasónk elmondása és fényképe szerint ma már a Bajcsy-Zsilinszky útra is került.

Kamerákat szerelnek fel a Bajcsy-Zsilinszky úton Fotó: Olvasónk

A szervezők az ATV-ben azt mondták:

„Érezzük az indulatot, de mindenkinek az az érdeke, hogy ez a tüntetés békés legyen.

Ezért mindent meg is fogunk tenni” - állította Homonnay Gergely, amihez Gyetvai Viktor hozzátette: „Határozott, erős, de erőszakmentes tüntetés lesz.”

Nem csak Budapesten

Az Indexnek nem akartak részleteket elárulni a demonstráció koreográfiájáról és a felszólalókról, mert azt szeretnék, ha meglepetés lenne. Annyit mondtak csak, hogy olyan országosan ismert közéleti személyiségek is fel fognak szólalni, akik korábban egyáltalán nem politizáltak.

Az Operától a Kossuth térre tartó budapesti menet mellett vidéki városokban is lesznek demonstrációk, többnyire Talpra magyar, hív a szabadság szlogen alatt, például Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Székesfehérváron és Győrben. De több külföldi városban is tartanak szimpátiamegmozdulásokat, Londonban például több mint ezer érdeklődővel. Illetve van olyan csoport is, ahol már kétezren szervezik, hogy jussanak el közös kocsival vidékről Budapestre szombaton.