Új választást követelnek a tüntetés szervezői

Fotó: Fenyő Balázs /444

Teljesen megtelt a Kossuth tér, tudósítóink szerint este hét után már az Alkotmány utca felől nem lehetett a Parlament közelébe jutni. Fél nyolc körül kezdődtek a beszédek: a netadós tüntetések szervezőjeként ismertté vált Gulyás Balázs kezdte a Ligetvédő-megmozdulások állandó szereplőjével, G-Rasszal.

A szervezők szerint százezres tömeg gyűlt össze.

Lányi Örs, a „Mi vagyunk a többség” tüntetés főszervezője arról beszélt, hogy szerinte a miniszterelnök elfelejtette, hogy honnan jött, hogy honnan kezdte, de „mi ezt nem engedhetjük meg magunknak”, mert „nem akarunk elmenni”.

Lányi pusztán azzal hangulatba hozta az embereket, hogy kimondta Orbán Viktor nevét, aztán elhallgatott. Az ő apja (mármint Lányié) is gázszerelő, de nem milliárdos, mert nincs jóban Orbánnal, és ő (mármint Lányi) sem milliárdos, mert nem vette el Orbán lányát.



„Én is húszas éveim elején járok, mégsem kapok milliárdos beruházásokat, mert nem vagyok Orbán Viktor veje”

- mondta, és azzal zárta, hogy nem akar elnyomást.

Lukácsi Katalin, a KDNP-ből a CEU-t ért támadások miatt távozott politikus lépett utána színpadra. Ő azzal kezdte, hogy „minket is szolgálnia kell Orbánnak, mi mindannyian a haza vagyunk, a mi szolgálatunkra is fel kell esküdnie miniszterelnökként”, majd fontosnak tartotta leszögezni, hogy voltak visszaélések a választáson, de ez érdemben nem befolyásolta az eredményt, ellenben az nagyon is, hogy

a közszolgálatot propagandává silányították, a sajtó bekebelezták, uszítottak,egymásnak ugrasztották a hívőket és a nem hívőket. Ezért most arra van szükség, hogy liberálisok és a konzervatívok megfogják egymás kezét. Lukácsi szerint fontos, hogy figyeljünk oda egymásra és a legkiszolgáltatottabbakra.

„Egy az ország, de sok a zászló, ezt a sokaságot védjük meg”

- zárta Lukácsi beszédét.

Ismét Gulyás Balázs lépett a színpadra, és azzal folytatta, hogy a Fidesz a hazugság, a félelem, a gyűlölet és a lopott vagyonok pártja lett, és hogy a választási rendszerben kódolva volt a tisztességtelen verseny

a választókerületek átírása miatt,

mert pénzbüntetéssel bünteti a rendszer a visszalépéseket,

mert kamupártokat jutalmaz,

mert magyarul sem beszélő tömegek szavaznak szervezetten buszoztava, következmények nélkül,



és mert a fideszes többségű választási bizottság is elismeri, hogy a kormánypárt nem tisztességesen kampányolt.

„Ha a Fidesznek van becsülete, feloszlatja a parlamentet és új választást írnak ki”

– tette hozzá, majd „új választást” kért, ezzel skandáltatta meg a tömeget, egyben új tüntetést hirdetett meg következő szombat este 18 órára.

Ezután Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester levelét olvasták fel a tüntetőknek, majd Homonnay Gergely író-újságíró-főszervező mondott beszédet, Nyáry Luca pedig versét szavalta el.

A diáktüntetésekről megismert Gyetvai Viktor lépett ezután a pódiumra, és arról kezdett beszélni, hogy nem akarja elmenni Magyarországról, mert szereti hazáját. Ő volt az utolsó felszólaló, és azt hangsúlyozta, hogy a legközelebbi választáson egy ellenzéki jelöltet kell kiállítani minden fideszes jelölttel szemben.