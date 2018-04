Gulyás Márton levélben ígérte meg, hogy személyesen védi majd meg a Pesti Srácok újságíróit a lincseléstől

Trágár szavak helyett elképesztően nemes gondolatokban gazdag csörte zajlott le a Pesti Srácok nevű kormányzati információs egység és Gulyás Márton aktivista között.



A dolog, mint Gulyás friss Tumblr-posztjából kiderül, azzal indult, hogy Pilhál Tamás, a Pesti Srácok munkatársa levélben kérdezte meg az aktivista véleményét egy Jobbik-pólós férfiről, aki a szombati kormányellenes tüntetésen trágár, szexista mondatokkal támadt rá egy, a Parlament előtt felsorakozott rendőrnőre.

Gulyás a válaszában - amit a küldés gomb megnyomásával egyidőben kiposztolt a Tumblr-re - először elítélte a tüntető szavait. Utána arról írt, hogy míg Pilhál szerinte szelektíven értelmezi az emberi méltóságot, és csak akkor áll ki annak védelmében, ha az politikai hasznot hajt neki, ő, mármint Gulyás bezzeg mindig kiáll bárki emberi méltósága érdekében.



A levél innentől egyfajta himnikus hagulatú, repetitív felsorolássá válik, amiben Gulyás végigveszi, hogy kimindenki emberi méltósága mellett, illetve hány, a méltóságot megsértő figura ellen állt ki nyilvánosan, a Pesti Srácok-os Jurák Katától Gyurcsány Ferencen és Orbán Viktoron át Huth Gergely PS-főszerkesztőig.



A szinte a fájdalomküszöbig feszített felsorolás végén Gulyás ledobja a morálbombát, és arról fantáziál, hogyan fogja a saját testével védeni a PS szerkesztőségét az elkerülhetelennek látszó népi lincselés alkalmával:

És így fogok tenni akkor is, amikor ez a rezsim majd a történelem szemétdombjára kerül, és polgártársaink a magyar néppel szemben elkövetett bűneitek miatt elégtételt fognak rajtatok követelni: én ott fogok állni, és ha kell, védelmezni foglak téged és a társaidat is: mert bár a bűneitek, amiket ellenünk elkövetettetk, nehezen megbocsájthatóak, mégis testvérei vagyunk egymásnak. Akkor is, ha ezt eltagadjátok.