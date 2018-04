Tömeges vizsgálatot rendelt el az amerikai légügyi hatóság a keddi repülőbaleset után

Az amerikai légügyi hatóság, az FAA elrendelte 220 CFM56-7B típusú repülőhajtómű kötelező vizsgálatát. Egy ugyanilyen hajtómű robbant szét kedden a Southwest légitársaság egyik járatán, tíz kilométeres magasságban. A katasztrófát csak a rendkívül gyakorlott, régebben vadászgépekkel repülő pilótanő lélekjelenléte akadályozta meg, de egy utas így is életét vesztette. Őt a nyomáskülönbség félig kiszívta a gépből, amikor a hajtóműről leváló törmelék betörte mellette a gép ablakát.

Az FAA szakértői már szerdán arra jutottak, hogy a robbanást a turbina meghibásodása okozta. A hajtómű 24 lapátjából egy anyagfáradás miatt letört, emiatt robbant fel a hajtómű.

Robert Sumwalt, az FAA elnöke szerint arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy ez a meghibásodás minden CFM56-7B típusú hajtóművel szerelt Boeing 737-700-ast érint-e. Ezt a most elrendelt kötelező vizsgálatoknak kell kideríteniük. (Via The Guardian)