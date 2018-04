Megérkeztek a tervek a 3-as metró bővített akadálymentesítésére

Jövő hét szerdán napirenden lesz a Fővárosi Közgyűlés ülésén a 3-as metróvonal akadálymentesítése. A Tarlós István főpolgármester, Bagdy Gábor és Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettesek által jegyzett - a budapest.hu oldalon közzétett - előterjesztés elfogadásával a testület dönthet a korábban nem tervezett öt állomás - Arany János utca, Ferenciek tere, Kálvin tér, Corvin-negyed, Klinikák - speciális akadálymentesítéséről.

A Dózsa György út metróállomás akadálymentesítését a metróvonal északi szakaszának felújítása után, a forgalomba helyezést követően végezhetik majd el, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével (MEOSZ) kötendő megállapodás szerint legkésőbb 2020 szeptember végéig.

A főváros tavaly novemberben kezdte meg a 3-as metró felújítását, a tervek akkor azonban csak 12 állomás akadálymentesítését tartalmazták a 20-ból. A mozgáskorlátozott szervezetek demonstrációi és kérései után azonban a főváros rábólintott még hat állomás akadálymentesítésre.

Az Ecseri út és a Pöttyös utca metróállomás esetében ideiglenesen korlátlifteket építhetnek, végleges megoldás 2023. december 31-ig születhet. Az előterjesztésben kitértek arra: bár megoldható, hogy ezeket az eszközöket a mozgássérült utasok segítő igénybevétele nélkül is használni tudják, a MEOSZ korábbi állásfoglalásában ezek alkalmazását nem fogadja el, mert az eszközök az utasok további körei számára - kisgyermekkel, babakocsival utazók, idős, nehezen mozgó emberek, nehéz csomaggal közlekedők - számára nem jelentenek megoldást.



Az említett öt állomás esetében megvalósítandó speciális akadálymentesítés részleteit is ismertették az előterjesztésben. Ezek szerint a Klinikák állomásnál a peronszint és a felszín között épülne úgynevezett ferdepályás felvonó, ez a becslések szerint nettó 640 millióba kerülhet. A Corvin-negyednél a peronszint és az aluljárószint között ferdepályás felvonó, az aluljáró és a felszín között hagyományos felvonó épülne nettó 929 millió forintból.



A Kálvin térnél a peronszint és az aluljárószint között épülne ferdepályás felvonó nettó 671 millió forintos becsült összegből, a Ferenciek terénél pedig nettó 656 millió forintból. Ennél a két állomásnál az aluljáró és a felszín között már van lift. Az Arany János utcai állomás esetében a peronszint és a felszín között ferdepályás felvonót építenének. Ennek becsült költsége nettó 653 millió forint. A Dózsa György úti állomásnál a peronszint és a felszín között lifteket építenének, amelyek - lehetőség szerint - az aluljárószinten is megállnának. Ennek becsült költsége nettó 804 millió forint.

A ferdepályás liftek alkalmazhatóságát a BKV Zrt. a tervezők bevonásával egyedileg vizsgálja az öt mélyállomás esetében. Ezeket jellemzően más európai városokhoz hasonlóan a meglévő lépcsők, mozgólépcsők mellett alakíthatják ki. Kitértek arra is, hogy a Nyugati pályaudvari állomás esetében szintén hagyományos függőleges aknás liftet terveztek korábban, de költségtakarékossági szempontok miatt itt is vizsgálják a ferdepályás felvonó alkalmazását.

A testület előzetes kötelezettséget vállalhat arra, hogy a speciális akadálymentesítés tervezési és kivitelezési feladatainak megvalósítására 2018 és 2023 között legfeljebb mintegy 5,6 milliárd forintot biztosít a BKV Zrt. részére. Továbbá a közgyűlés felkérheti a főpolgármestert, hogy az akadálymentesítéshez szükséges európai uniós vagy központi költségvetési források biztosítása érdekében folytasson tárgyalásokat. (MTI)