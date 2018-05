Utah-ban törvényt hoztak arról, hogy a gyerekek egyedül is hazamehetnek az iskolából

Alexander Meitiv 2014-ben egy délután kivitte az otthonához közeli parkba tíz- és hatéves gyermekét, hogy játszhassanak. A szomszédban laktak, ezért aztán ott is hagyta a gyerekeket, eljátszanak magukban is. Amikor a két gyerek hazaindult, egy ügybuzgó polgár rájuk hívta a rendőröket. Meitivéket hamarosan fel is kereste a gyeremkvédelmi hatóság, hogy letartóztatással és a gyerekeik gyámságba vételével fenyegetőzzön.

Meitivék pár hónappal később egy másik, közeli parkba vitték a gyerekeket, ahol már "több tucatszor" voltak. De a gyerekek nem kerültek elő takarodóra. A kétségbe esett szülők riasztották a hatóságokat, így tudták meg, hogy a gyermekeiket a rendőrök hurcolták el a játszótérről, és adták át a gyámügynek. "Hatalmukban áll elragadni a gyerekeinket" - háborgott Danielle Meitiv, az anyjuk, aki ezután politikai karrierbe kezdett a "ridegtartó gyereknevelés" jelszavával. Saját véleménye szerint amúgy a név hülyeség, szó sincs ridegtartásról, szerinte az a normális, ahogy ők nevelik a gyermekeiket, akiket partnernek tekintenek, és képesnek arra, hogy pár sarkot egyedül is megtegyenek egy álmos amerikai kisvárosban.

Mint kiderült, az eset nem egyedi, országosan is ez a fajta túlbuzgóság jellemzi a gyámügyet. Ezért most Utah államban törvényt alkottak arról, hogy "a megfelelő korú és érettségű" gyerekek igenis közlekedhessenek maguktól is, anélkül, hogy ezért aztán bármilyen túlbuzgó hatóság börtönnel fenyegesse a szüleiket. A törvényjavaslatot előterjesztő Lincoln Filmore állami szenátor szerint a törvény esélyt teremt rá, hogy "magukért felelős gyermekeket neveljünk".

Mint mondta, ő maga még nem is tudja magáról, hogy ridegtartó szülő-e, mert az ő gyerekei még négy évesek sincsenek, így nyilván nem hagyja őket magukra. "Nem az a célom, hogy megmondjam, melyik nevelési módszer a jobb. Csak azt szeretnénk, hogy a szülők maguk dönthessék el, mennyi függetlenséget adnak a gyereküknek, és hogy törvényi védelmet kapjanak ehhez" - mondta. (Via BBC)