Pénzbüntetésre ítélték az egri kórházigazgatót, aki kórházi körlevélben kampányolt a Fidesz mellett

Pár nappal a választások előtt írtunk arról, hogy levélben buzdította beosztottjait az egri kórház főigazgatója, hogy a Fideszre szavazzanak. Vácity József pártszimpátiája persze nem meglepő, hiszen Baján fideszes önkormányzati képviselő a kórházigazgatósága mellett.

Levelében akkor hosszasan dicsérte a térség fideszes jelöltjét, Nyitrai Zsoltot, majd arról írt, hogy „most talán néhányan azt mondják, hogy egy kórház főigazgatója nyíltan ilyet nem tehet. De igen, megtehetem; mert nekem az a dolgom, feladatom, hogy a kórházunkat úgy irányítsam, hogy az a munkatársi közösségnek a legjobb legyen, és ezáltal a reánk bízott betegeket a lehető legjobban tudjuk szolgálni”.

Ezt a levelet küldte beosztottjainak Vácity József, az egri Markhot Ferenc Kórház főigazgatója Fotó: Via Mirkóczki Ádám Facebook oldala

Egy táblázatot is mellékelt a kórházi dolgozóknak írt leveléhez, melyben összehasonlította, mi mindent vett el szerinte a baloldal, illetve mit adott a Fidesz.

A hvg.hu most arról ír, hogy a levél ellen akkor a helyi LMP-s, Komlósi Csaba emelt kifogást a választási bizottságnál, a bizottság pedig arra jutott, hogy a levél sértette a pártok egyenlőségét, így Vácityt eltiltották a további jogsértéstől. Az igazgató fellebbezett, így az ügye az NVB elé került, a testület pedig 138 ezer forintra büntette a férfit.

Az NVB előtt Vácity már azzal érvelt, hogy nem a Fidesz és Nyitrai támogatására hívta fel levelével a kórház munkatársainak figyelmét, csak közölte beosztottjaival, hogy ő kire szavaz. A hvg.hu cikke szerint viszont az NVB arra jutott, hogy Vácity levele alkalmas volt arra, hogy „megbontsa a választási versengésbeli esélyegyenlőséget” azzal, hogy ő az egri kórház főigazgatója és ebben a minőségében buzdította alkalmazottait a kormány melletti voksolásra.

Vácity a bajai testületi ülésen egy székely anekdotával foglalta össze a történteket, melynek üzenete az volt, hogy megérte befizetnie a büntetést:

A cikk felidézi, hogy a kórházigazgató adott egy interjút a Magyar Időknek is, melyben még elmondta: „az intranetre töltöttem fel a levelemet, ahogy minden más információt is, amiről úgy ítéltem meg, hogy a kórház működése szempontjából fontos. Ebben magánemberként vállaltam, hogy Nyitrai Zsoltra és a Fideszre fogok szavazni, és meg is indokoltam, miért. Nem közöltem mást, mint tényeket: soha ennyi fejlesztésünk nem volt, miként az is publikus, hogy a már említett 7,4 mil­liárdos beruházás már elveszettnek tűnt, a kút mélyéről húzta ki Nyitrai képviselő úr, aki minden tőle telhetőt megtett az egri kórházért. Az ő munkája nélkül most nem lenne mindaz, amit felsoroltam. Az egyik helyi LMP-s önkormányzati képviselőnek nem tetszett a nyíltságom, jogi útra terelte az ügyet, engem elmarasztaltak, de a 138 ezer forint büntetést azon nyomban kifizettem, ahogy megkaptam a határozatot. Tehát tényeket közöltem, illetve bátorkodtam leírni a magánvéleményemet, de az nem állt a levélben, hogy mindenki szavazzon a fideszes képviselőre.”