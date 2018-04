Levélben buzdította beosztottjait az egri kórház főigazgatója, hogy a Fideszre szavazzanak

"Én Nyitrai Zsoltot és a FIDESZ-KDNP szövetségét támogatom" - tájékoztatta levélben kórháza dolgozóit Vácity József, az egri Markhot Ferenc Kórház főigazgatója. És ezt nem csak úgy közölte, hanem azért, mert beosztottjait is ugyanerre buzdítja. "Vezetőként fontosnak tartom, hogy mindenkit arra kérjek, hogy 2018. április 08-án éljen állampolgári lehetőségével és szavazzon a parlamenti választáson" - írja, majd még azt is kifejti, hogy "most talán néhányan azt mondják, hogy egy kórház főigazgatója nyíltan ilyet nem tehet. De igen, megtehetem".

Ezt a levelet küldte beosztottjainak Vácity József, az egri Markhot Ferenc Kórház főigazgatója Fotó: Via Mirkóczki Ádám Facebook oldala

Vácity szerint neki dolga és feladata, hogy a munkatársainak a legjobb legyen, ezt pedig szerinte csak Nyitrai Zsolt garantálhatja. Nyitrai szerinte "a jó gazda szemével folyamatosan figyelt, és soha senki annyi anyagi és erkölcsi támogatást nem harcolt ki" a kórháznak, mint ő.

Vácity levelét Mirkóczki Ádám, a Jobbik egri képviselőjelöltje hozta nyilvánosságra. Ő amúgy magát Nyitrait sejti a levél hátterében. "Nehéz elhinnem, hogy az önmagát feudális helytartónak képzelő Nyitrainak ehhez nincs köze". Mirkóczki állítása szerint ő a kórház felháborodott dolgozóitól kapta meg Vácity levelét. A kórház igazgatói titkárságán kérdésemre megerősítették, hogy valóban Vácity írta a levelet.

Vácity amúgy már videóban is kampányolt Nyitrai Zsolt mellett, de akkor legalább még nem beosztottjait, hanem általában a választópolgárokat szólította fel a fideszes jelölt támogatására.