A versenyhivatal vizsgálja, hogyan lett Mága Zoltánnak hirtelen 560 ezer indiai, bangladesi és pakisztáni rajongója

A Front Page Communications által üzemeltetett Fészbuker.hu tavaly novemberben adott ki közleményt arról, hogy Mága Zoltáné lett két hónap alatt a 2. legnépszerűbb magyar facebookos celeboldal, Schobert Norberté mögött. A hegedűs ezt úgy érte el, hogy naponta 10 ezrével nőtt a rajongói száma, így Kasza Tibort megelőzve el is érte az 1 milliós tábort. Mága 260 ezer bangladesi, 180 ezer indiai és 120 ezer pakisztáni „facebookozóval” gazdagodott, azaz pont azokból a távoli országokból jött szokatlanul sok lájk, ahol rengeteg kamuprofilt kínálnak a lájkvásárlóknak.

Mága Zoltán hagyományos újévi koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2017. január 1-jén. Fotó: Máthé Zoltán/MTI

Megkérdeztük a Gazdasági Versenyhivatalt, hogy folytatott-e eljárást a gyanús lájkok ügyében. A GVH-tól az alábbi választ kaptuk:

„A Gazdasági Versenyhivatal a folyamatban lévő versenyfelügyeleti eljárásában azt vizsgálja, hogy a Mága Zoltán előadóművész Facebook oldalán hirtelen jelentős mértékben (több százezerrel) megnőtt like-ok száma arra a körülményre vezethető-e vissza, hogy a Mága Zoltán előadói tevékenységét szervező, népszerűsítő eljárás alá vont vállalkozások valódi kedvelések, valódi fogyasztói tetszésnyilvánítás nélkül, ellenszolgáltatás fejében jutottak-e ezen új kedvelésekhez és követésekhez.

Az oldalhoz kapcsolódó kedvelések és követések fenti módon történő megszerzése és megjelenítése alkalmas lehet arra, hogy a művész hírnevével, népszerűségével, a fogyasztók valódi tapasztalatain alapuló pozitív értékelésével kapcsolatban megtévessze mind a fogyasztókat, mind az üzletfeleiket.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy az eljárás alá vont vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható. Az eljárás jelenleg folyamatban van, így arról további tájékoztatást nem tudunk nyújtani.”

A GVH már egy ideje vizsgálja az influencerek és a fizetett posztok problémáját is, és tavaly kiadtak egy ajánlást is, amiben egyértelműen definiálták, ki számít véleményvezérnek, és pontosan hogyan kell megjelölni a fizetett, vagy barterszerződés keretében megjelenő posztokat. A GVH korábban Rubint Rékát és Kasza Tibit is bevonta az ajánlás előkészítő munkáiba, tekintve, hogy őket kiemelkedően sok rajongó követi, és nagyon sok szponzorált tartalmat jelentettek meg.