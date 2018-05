Független jelölt mögé állnak be az ellenzéki pártok Józsefvárosban

Mivel a kerületet 2009 óta irányító Kocsis Máté beül a parlamentbe, ezért július 8-ra időközi polgármester-választást írtak ki Józsefvárosban a megüresedett. Az időpont annyira közel van, hogy ma már el is kezdődött az aláírásgyűjtés, de egészen eddig nem lehetett tudni, hogy kinek gyűjtik az aláírásokat az ellenzéki pártok.



Azt ők is tudták, hogy egyedül egyiküknek sincs esélye a fideszes alpolgármester, Sára Botond ellen, ezért nekifutottak a koordináció előkészítésének. Az MSZP által összehívott május eleji tanácskozásra a Jobbikot nem hívták meg, a Kétfarkú Kutyapárt pedig nem reagált, de rajtuk kívül megjelent minden párt, amelyik szabad szemmel is látható eredmény ért el a kerületben. A nagy egyeztetés után az MSZP, az LMP, a DK, a Párbeszéd, a Momentum és a Liberálisok képviselője is azt mondta, hogy lát reményt egy közös jelöltre.

Ma kiderült, hogy sikerült olyan civil jelöltet találni, aki mögé mindenki beáll: Győri Pétert, a hajléktalanokat segítő Menhely Alapítvány vezetőjét.

Fotó: Halász Júlia/444.hu

Hivatalosan függetlenként indul, helyi civil szervezetek kérték fel, a pártok az ő kezdeményezésükhöz csatlakoztak. Ezt a sajtótájékoztatón is hangsúlyozták azzal, hogy Győri mögött politikusok helyett többségében civilek álltak.

Győri kiemelte, hogy nem pártpolitikus, nem áll mögötte olyan párt, amitől függne, ezért csak a kerület érdekeit képviseli majd a Fővárosi Közgyűlésben. Ugyanakkor országos politikai tétet is adott a választásnak, amikor kijelentette:

„azért vállaltam a felkérést, mert a tényleges többpártrendszert csak közös összefogással lehet újra megteremteni.”

Együtt meg fogjuk többszörözni az erőnket - ígérte.

Kicsoda Győri?

Végzettsége szerint közgazdász, de a nyolcvanas évek óta szociális ügyekkel foglalkozik, szociológiát oktatott az ELTE-n és kutatott az MTA-n. A demokratikus ellenzék tagjaként publikált a szamizdat Beszélőben, a Szegényeket Támogató Alap (SZETA) aktivistája volt, szervezte a Józsefvárosi Szegénységellenes Hétvégéket és a rendszerváltást előkészítő Ellenzéki Kerekasztal gazdasági-szociális munkacsoportjában is részt vett.



A rendszerváltás után az SZDSZ fővárosi szakpolitikusa lett, 1990 és 2002 között a Fővárosi Közgyűlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságának elnöke. Ezután a főváros legnagyobb hajléktalanellátó szervezete, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) szakmai vezetőjeként dolgozott egészen 2018-ig. A hajléktalanokat segítő Menhely Alapítványt 1990 óta vezeti, ez idő alatt számos önkormányzattal és egyházi szervezettel működtek együtt. Győri erre a múltra alapozva mondta azt a sajtótájékoztatón, hogy jól ismeri a fővárosi önkormányzati rendszert és a civil szférát is.

A kormánymédia már a bejelentés előtt kiszimatolta, hogy Győri a kiválasztott, és heves SZDSZ-ezésbe fogott. Korábbi politikai szerepvállalásáról most azt mondta Győri: büszke arra, hogy részt vett az önkormányzati rendszer demokratizálásában, és dolgozhatott a rendszerváltás veszteseiért.

Mi a matek?

Április 8-án az alábbi eredmény született a Józsefváros és Ferencváros nagyobb részét magában foglaló 6-os választókerületben:

1. Kocsis Máté (FIDESZ-KDNP) - 40,51 százalék, 18 818 szavazat



2. Ara-Kovács Attila (DK, az MSZP támogatásával) - 32,17, 14 947 szavazat



3. Dúró Dóra (JOBBIK) - 12,92, 6001 szavazat



4. Jakabfy Tamás (LMP) - 5,56, 2582 szavazat



5. Baranyi Krisztina (EGYÜTT) - 3,13, 1454 szavazat



6. Cseh Katalin (MOMENTUM) - 2,56, 1190 szavazat



7. Racskó Gábor (MKKP) - 2,29, 1065 szavazat



A kerület egy része másik körzethez, az 1-eshez tartozott, de a 24.hu összeadogatta a józsefvárosi szavazókörök listás eredményeit, és a Fidesz támogatottságában nem volt nagy változás: 39,5 százalékot kaptak. Listán viszont az MSZP és a DK jóval kevesebb szavazatot gyűjtött, mint a közös jelöltjeik, ami azt jelenti, hogy bőven volt átszavazás az esélyesebbnek tartott baloldali jelöltre.

Ezzel szemben a legutóbbi, 2014-es polgármester-választáson, amikor a Jobbik, az MSZP, a DK, az Együtt-PM, az LMP és még a Magyar Liberális Párt is külön jelöltet állított,

Kocsis Máté brutális fölénnyel, 57,17 százalékkal nyert.

Az áprilisi választási eredmények szerint a kerületben az MSZP-DK-LMP-Momentum alkalmi társulásnak is van annyi szavazója, mint a Fidesz-KDNP-nek, de az is biztos, hogy nagyon sok múlik a két jelöltön.

Kocsis Máté mindenesetre már előre azzal fenyegetőzött az EchoTV-ben, hogy ha nem kormánypárti polgármestert választanának a józsefvárosiak, az „veszélyeztetné a kerület működését”.