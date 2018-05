„Isten tett ilyenné” – mondta Ferenc pápa egy meleg férfinak

A katolikus egyházon belüli szexuális erőszak áldozatának, Juan Carlos Cruznak mondta azt Ferenc pápa, hogy Isten tette őt meleggé, és szereti őt. Ez lehet a homoszexualitással kapcsolatban elhangzott valaha volt legelfogadóbb üzenet a katolikus egyház vezetőjétől.

A chilei pedofil egyházi vezetők három áldozata, Jose Andres Murillo, James Hamilton és Juan Carlos Cruz Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Cruz két héttel ezelőtt találkozott a pápával. Egyike volt azoknak, akiket a chilei egyház pedofil papjai és előljárói zaklattak és megerőszakoltak. Felnőttkori szexuális orientációja azért került szóba, mert a férfi homoszexualitására hivatkozva a dél-amerikai ország püspökei próbálták őt egy perverznek beállítani, akinek a szavában nem lehet bízni. Cruzt a jelenleg 87 éves Fernando Karadima bántalmazta és erőszakolta meg, őt a Vatikán 2011-ben találta bűnösnek.

Juan Calors, az hogy meleg vagy, nem számít. Isten tett ilyenné, és így szeret téged, más nem számít. A pápa is így szeret téged, boldognak kell lenned úgy, ahogy vagy.

- a férfi elmondása szerint Ferenc pápa ezt mondta neki találkozójukon. Cruz a spanyol El Paisnak nyilatkozott a találkozójukon elhangzottakról, a Vatikán egyelőre nem erősítette meg, hogy így zajlott a beszélgetés. Ugyanakkor nem ez az első alkalom, hogy olyan hírek kerülnek napvilágra, melyek szerint Ferenc pápa jóval nyitottabb a homoszexualitással szemben, mint elődjei, illetve az egyház hivatalos állásfoglalása.

A pápa életrajzírója, Austen Ivereigh szerint Ferenc korábban is tehetett már hasonló kijelentéseket magánbeszélgetések során, ami nem is meglepő, mert többek között Buenos Airesben a meleg közösség lelki vezetőjeként is tevékenykedett. Ugyanakkor kijelentése nem jelent váltást az egyház tanításában, hiszen az egyház eddig sem tett semmiféle kijelentést azzal kapcsolatban, hogy valaki miért lesz meleg.

A pápa kijelentése azért is érdekes, hiszen ennek fényében a homoszexualitást Isten döntésének tekinti, és nem pedig egyes egyének szabad választásának, mint ahogy konzervatív vallási szereplők szoktak érvelni. (Guardian)